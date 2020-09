Ex funcionario de alto rango de CPS se declara culpable de mentir al FBI durante la investigación de contrato de $ 1 mil millones

Un exfuncionario de alto rango de las Escuelas Públicas de Chicago se declaró culpable de mentir al FBI sobre si le pasó información secreta para ayudar a una empresa a conseguir un contrato de custodia de mil millones de dólares con el distrito, según muestran los registros judiciales.

Pedro Soto, de 45 años, se declaró culpable este viernes de un cargo de hacer una declaración falsa a una agencia de los Estados Unidos, cargo punible con una sentencia de hasta cinco años en una prisión federal, según el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

Soto trabajó más recientemente como jefe de personal de la directora ejecutiva de CPS, la Dra. Janice Jackson, hasta su renuncia a fines de agosto.

Los fiscales dicen que en 2016, CPS solicitó propuestas de empresas para celebrar un contrato para proporcionar a las escuelas del distrito "servicios de conserjería, operaciones de ingeniería y otros servicios comerciales".

Se proyectó que el valor de ese contrato sería de alrededor de mil millones de dólares en pagos a la empresa elegida, en función del tamaño, la duración y las posibles extensiones, informaron los fiscales.

En ese momento, Soto era miembro de un comité encargado de revisar las propuestas de las empresas y hacer una recomendación a la Junta de Educación de Chicago sobre cuál debería ganar el contrato.

Las autoridades señalan que el FBI abrió una investigación sobre Soto y otras dos personas.

Fue entonces cuando los fiscales dicen que Soto, según el documento judicial, mintió intencionalmente a los investigadores cuando se le preguntó sobre el contrato de servicios de custodia.

Los fiscales dicen que cuando se le preguntó si alguna vez se había comunicado con la segunda persona que asistía al cabildero por teléfono sobre lo que estaba sucediendo dentro de CPS en el contrato, Soto respondió: "Querría obtener información, pero no creo haberle dado nada".

Soto también dijo a los investigadores que "simplemente escucharía" a esa persona, identificada solo como "Individuo B", cuando "indagara" en busca de información, dicen los fiscales, y agregó que cuando se le preguntó si le dio a esa persona información sobre lo que estaba sucediendo dentro de CPS, sobre la licitación del contrato, Soto respondió: "No creo que lo haya hecho, no. No lo creo".

Jackson le dijo al personal que se le informó de las acusaciones contra Soto el viernes y "aceptó de inmediato su renuncia del distrito", y también informó del problema al inspector general de CPS.

Jackson dijo que el distrito cerró el acceso de Soto a sus sistemas de información ese mismo día y abrió una revisión interna para "ayudar a determinar si la supuesta conducta del Sr. Soto había influido en alguna acción de CPS".

Se programó una audiencia de estado para las 9:30 a.m. del 10 de diciembre. Aún no se ha programado la fecha de la sentencia.