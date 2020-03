Exenfermera denuncia supuesta represalia tras denuncia contra el Mercy Hospital

Una exenfermera del Mercy Hospital alega que fue despedida después de que expresó su preocupación de que el hospital supuestamente no proporcionara las protecciones adecuadas para el personal que trataban a pacientes con coronavirus.

Regina Haglund presentó un cargo por discriminación el 26 de marzo contra el hospital ante la oficina de Chicago de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Fue despedida el 25 de marzo, supuestamente por represalias después de que habló sobre la falta de equipos de resguardo, se lee en los documentos presentados.

Según la presentación de siete páginas, Haglund estaba trabajando en la clasificación del hospital el 22 de marzo y vio a un paciente que presentaba síntomas de coronavirus. Narra que no se le dio una máscara al paciente porque no había ninguna adecuada en el área de triaje, y que el paciente tosió dos veces en Haglund, según el documento. La persona fue puesta en aislamiento y Haglund dijo que no se le informó el resultado de la prueba del paciente.

Haglund indicó que tuvo que reutilizar la misma máscara de papel debido a la escasez, con la preocupación de contraer el virus y contagiarlo a su hijo de 8 años, que estaba siendo atendido por su anciana madre mientras ella estaba en el trabajo.

La máscara de papel ya presentaba humedad por el uso excesivo, dice la querella. El 23 de marzo, Haglund decidió usar una máscara que compró en línea sobre la de papel.

Aproximadamente seis horas después de su turno, su gerente le dijo que podría estar violando la política del hospital al usar una segunda máscara y la enviaron a su casa, según el documento.

Haglund habló con los administradores de enfermería del hospital y encontró había más máscaras bajo llave en la oficina de un de los gerentes. Explicó a los administradores que estaba preocupada por ella, sus compañeros de trabajo y sus pacientes.

La semana pasada, una enfermera del Hospital Northwestern Memorial presentó una demanda alegando que fue despedida después de expresar preocupaciones similares a sus compañeros de trabajo.