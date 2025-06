Eventos, protestas y festivales: estos serán los cierres de calles en Chicago

Varios eventos en Chicago pautados para este fin de semana, incluyendo el Festival y Desfile Puertorriqueño, y las protestas de "No Kings" (No Reyes), harán que la ciudad sea un fin de semana muy concurrido.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Chicago (OEMC) informa a residentes y visitantes sobre las medidas de seguridad implementadas y enfatiza la importancia de estar siempre atentos a su entorno, según una alerta.

El Parque Humboldt, hogar de la mayor población puertorriqueña de Chicago, albergará el Festival Puertorriqueño a partir de las 3 p. m. del jueves 12 de junio. El festival continúa durante todo el fin de semana, comenzando a las 3 p. m. el viernes y al mediodía el sábado y el domingo.

El festival termina a las 10 p. m. todas las noches. Visite 2800 West Division Street para unirse a las festividades. Puede encontrar más información sobre el Festival Puertorriqueño aquí.

Conocido por sus elaboradas carrozas, enormes banderas puertorriqueñas y contagiosos ritmos de música tradicional que rebosan de público, el Desfile del Pueblo Puertorriqueño partirá del Parque Humboldt en la calle Division al mediodía del sábado. El desfile recorrerá desde Western hasta Sacramento en la calle Division.

El festival de música y gastronomía Taste of Randolph en West Loop comienza el viernes a las 5 p. m. y se extenderá durante todo el fin de semana. Comienza al mediodía el sábado y el domingo y termina a las 10 p. m. todos los días.

Los siguientes cierres de calles y restricciones de estacionamiento están vigentes para Taste of Randolph hasta las 6 a. m. del lunes.

Calle West Randolph, 9:00-1200: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle, incluyendo los carriles de servicio en dirección este y oeste.

Calle North May, 100-200: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle. Calle North Aberdeen, 100-200: No se permite estacionar con grúa a ambos lados de la calle.

Calle North Carpenter, 100-200: No se permite estacionar con grúa a ambos lados de la calle.

Calle North Morgan, 100-200: No se permite estacionar con grúa a ambos lados de la calle.

Calle North Sangamon, 100-200: No se permite estacionar con grúa a ambos lados de la calle.

Bulevar West Washington, 12:00-12:25. Del 13 de junio a las 6:00 a. m. al 15 de junio a las 10:00 p. m.: Cierre del carril de la acera, no se permite estacionar con grúa.

El sábado por la tarde, Chicago celebrará al Papa León XIV con una misa en el Rate Field. Las puertas abren a las 12:30 p. m. y el servicio religioso comienza a las 2:30 p. m., seguido de la misa a las 4:00 p. m.

Telemundo Chicago y NBC Chicago transmitirán el evento una vez que comience.

El barrio Old Town de Chicago acogerá dos festivales de arte este fin de semana, lo que provocará el cierre de numerosas calles en la zona.

El Festival de Arte de Wells Street celebra este año medio siglo de diversión en el barrio. El festival, ubicado en Wells Street, entre North Avenue y Division, tendrá lugar de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. el sábado 14 de junio y de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. el domingo 15 de junio.

Los siguientes cierres de calles y restricciones de estacionamiento para el Festival de Arte de Wells Street comienzan al mediodía del jueves 12 de junio y terminan a las 6:00 a. m. del lunes 16 de junio.

North Wells Street, de 12:00 a 16:00: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle.

West Schiller Street, de 140 a 224: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle.

West Evergreen Street, de 200 a 300: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle.

Calle Goethe Oeste, del 130 al 300: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle.

Avenida North Park, del 1350 al 1410: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle.

Calle Scott Oeste, del 200 al 300: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle.

Calle Division Oeste, del 140 al 200: Cierre del carril norte de la acera; no se permite estacionar con grúa en el lado norte de la calle.

Avenida North Oeste, del 201 al 225: Cierre del carril sur de la acera; no se permite estacionar con grúa en el lado sur de la calle.

La Feria de Arte del Casco Antiguo, ubicada en el Old Town Triangle Center, ubicado en el 1736 de la Avenida North Park, se realizará de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. el sábado 14 de junio y de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. el sábado 14 de junio. Domingo 15 de junio.

Los siguientes cierres de calles y restricciones de estacionamiento entran en vigor el viernes 13 de junio a las 6:00 a. m. y estarán vigentes hasta el lunes 16 de junio a la 1:00 p. m.

Calle North Orleans, desde la calle Eugenie hasta la calle Willow: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle.

Calle North Orleans, desde la calle Wisconsin hasta la calle Menomonee: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle.

Avenida North North Park, desde la calle Eugenie hasta la calle Menomonee: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle.

Calle North Lincoln Park West, desde la calle Menomonee hasta la calle Wisconsin: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle.

Calle West Menomonee, desde la calle Sedgwick hasta la calle Wells: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle.

Calle West Wisconsin, desde la calle Sedgwick hasta la avenida Lincoln: No se permite estacionar con grúa en ambos lados de la calle. Calle West Willow, desde la calle Sedgwick hasta la calle Wells: Prohibido estacionar con grúa en ambos lados de la calle.

Calle North Sedgwick, desde 1845 hasta la calle Wisconsin: Prohibido estacionar en el lado este de la calle.

Avenida North Lincoln, desde 1900 hasta 1930: Prohibido estacionar con grúa en el lado oeste de la calle.

Midsommarfest se llevará a cabo en la calle Clark en Andersonville de viernes a domingo. Más información disponible aquí.

Además, los Chicago Cubs estarán en la ciudad todo el fin de semana, jugando una serie de 4 partidos contra los Pittsburgh Pirates en el Wrigley Field de jueves a domingo.