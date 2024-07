Los fuegos artificiales del Día de la Independencia se realizarán en toda el área de Chicago durante la primera semana de julio, desde el corazón de la ciudad hasta en todos los suburbios cercanos.

En el caso del centro de Chicago, aunque no habrá un espectáculo de fuegos artificiales en Navy Pier el día 4 de julio, sí habrá fuegos artificiales el día 3, según los funcionarios.

Y para quienes están buscando ver un espectáculo verdaderamente impresionante, no te pierdas los fuegos artificiales más grande de Illinois en un suburbio de Chicago.

Aquí hay una guía completa para ver los fuegos artificiales este 4 de julio.

2 DE JULIO

Barrington

Los fuegos artificiales en Barrington se llevarán a cabo un poco antes en preparación para el Día de la Independencia. Comenzarán a las 7:30 pm el 2 de julio desde Barrington High School. La visualización es gratuita para cualquiera que quiera verla.

3 DE JULIO

Ciudad de Chicago

A pesar de que Navy Pier no enciende fuegos artificiales durante el día festivo, habrá un espectáculo a partir de las 9:00 p.m. el 3 de julio. Esto forma parte de la serie de fuegos artificiales de verano de Navy Pier, donde a las 9:00 p.m. todos los miércoles y todos los sábados a las 10:00 pm, el cielo sobre el lago se ilumina con fuegos artificiales.

Aurora

La celebración de la Aurora comenzará con el espectáculo de fuegos artificiales al anochecer el 3 de julio. El sitio web de la ciudad nombra a RiverEdge Park y McCollough Park como los mejores lugares para observarlos. El desfile comenzará al día siguiente a las 10 a.m., comenzando en la intersección de Benton Street y Broadway Street y terminando en Downer Place en Middle Avenue.

Berwyn

Las puertas se abrirán a las 8:00 p.m. para el espectáculo de fuegos artificiales de Berwyn el 3 de julio. La celebración se llevará a cabo en Morton West High School, 2400 Home Ave.

Bridgeview

Bridgeview Park District organizará la celebración del Día de la Independencia el 3 de julio, con un DJ en vivo y camiones de comida, en Commissioner's Park, 8100 S. Beloit Ave., seguido de una fiesta a las 9:15 p.m del espectáculo de fuegos artificiales.

Burr Ridge

A las 5:30 p.m. el 3 de julio, la celebración anual de Burr Ridge regresará en Walker Park. El evento es gratuito y el estacionamiento cuesta $20. Comenzará con actividades divertidas para la familia, como pinta caritas, un tanque de inmersión, juegos en el jardín y más. También habrá varios camiones de comida. El espectáculo de fuegos artificiales comienza al anochecer.

Deerfield

Vendedores de comida, música en vivo y juegos de carnaval se apoderarán de la escuela secundaria Shepard en Deerfield a partir de las 5:30 p.m. el 3 de julio. Seguirá un espectáculo de fuegos artificiales aproximadamente a las 9:15 p.m.

Glencoe

A partir de las 5 p.m. en Lakefront Park en Glencoe, habrá juegos, inflables, música en vivo, camiones de comida y bebidas. Luego, a las 9 p.m. habrá un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales sobre el lago Michigan.

Lemont

A las 9:30 p.m. se organizará un espectáculo de fuegos artificiales en Centennial Park. El espectáculo anual del Día de la Independencia comienza a las 4 p.m., con un DJ, vendedores de comida, un puesto de cerveza y zonas para niños.

Lisle

Lisle ha programado un espectáculo de fuegos artificiales para el 3 de julio a las 9:30 p.m. El espectáculo se llevará a cabo en Community Park y el pueblo invita a todos a traer mantas y sillas de jardín. Antes de los fuegos artificiales, se llevarán a cabo dos conciertos al aire libre en el escenario Van Kampen del distrito de parques de Lisle a las 5:30 p.m.

Lockport

A partir del anochecer del 3 de julio en Dellwood Park en Lockport, comenzará el espectáculo anual de fuegos artificiales de la ciudad.

Mokena

El espectáculo de fuegos artificiales de Mokena será a las 9:30 p.m. en Mokena Main Park, ubicado en 10925 W La Porte Rd. También habrá camiones de comida, bebidas y música.

Oakbrook

Este año, Taste of Oakbrook se llevará a cabo durante las vacaciones y los fuegos artificiales se llevarán a cabo el 3 de julio al anochecer en Village Sports Core Fields, 700 Oak Brook Rd.

Palos Heights

Palos Heights tendrá su desfile anual el 3 de julio de este año, con comida, música y cerveza a partir de las 5 p.m. y fuegos artificiales a las 9:15 p.m. en el Parque Memorial.

Parque Ridge

Los fuegos artificiales se mostrarán al anochecer el 3 de julio en Maine East High School, después de la música en vivo que comenzará a las 8 p.m.

Romeoville

Romeoville mostrará tres espectáculos de fuegos artificiales separados este año a las 9:30 p.m. el 3 de julio. Los espectáculos serán en Lukanic Middle School, Volunteer Park y Discovery Park.

Wheaton

Vea los fuegos artificiales en Wheaton a las 9 p.m. el 3 de julio en Graf Park. Llegue temprano para disfrutar de los vendedores de comida, un DJ en vivo, juegos, obsequios y pequeñas atracciones de carnaval.

Wilmette

Wilmette lanzará sus fuegos artificiales este año a las 9:30 p.m. en Gillson Park. Antes de los fuegos artificiales, disfrute de la oferta de vendedores de comida junto con una variedad de actuaciones y música en vivo.

4 DE JULIO

Antioch

Este año, la diversión comenzará en Antioch a las 10:30 a.m. el 4 de julio con el desfile anual, que comienza en Antioch Community High School y viaja hacia el norte, terminando en Williams Park. La jornada de festividades que incluirá camiones de comida y música en vivo concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales a las 9:30 p.m. en Williams Park, ubicado en 741 Main St.

Bartlett

Los fuegos artificiales anuales de Bartlett se llevarán a cabo a las 9:15 p.m. el 4 de julio en Community Park, la intersección de South Bartlett Road y Stearns Road. Se espera que concluyan alrededor de las 9:45 p.m.

Beecher

Beecher vuelve con toda una fiesta dedicada a las vacaciones. La fiesta comienza el 3 de julio con un pequeño desfile. El 4 de julio se realizará el desfile oficial a partir de las 4 p.m. y los fuegos artificiales serán a las 9 p.m. en Firemen's Park, 675 Penfield St.

Bensenville

Se llevará a cabo otro festival en Bensenville, completo con un desfile, un escenario con música en vivo, carrozas, comida y bebidas, y más. El espectáculo de fuegos artificiales tendrá lugar a las 9:30 p.m. en Redmond Park.

Blue Island

El centro histórico de Blue Island será el escenario del desfile anual, seguido de un espectáculo de fuegos artificiales. El espectáculo comenzará a las 9 p.m. y se proyectará desde Waterfall Park en la intersección de Fulton Street e Irving Avenue.

Bolingbrook

El Village of Bolingbrook realizará su espectáculo de fuegos artificiales a las 9 p.m. el 4 de julio en Bolingbrook Golf Club, 2001 Rodeo Drive. Antes de los fuegos artificiales, habrá comida y otras festividades a partir de las 3 p.m.

Buffalo Grove

Las tradiciones anuales del 4 de julio continúan en Buffalo Grove, y la celebración tendrá lugar el 4 de julio en Willow Stream Park, 651 Old Checker Rd. Después de una actuación a las 7 p.m. a cargo de la Banda Sinfónica de Buffalo Grove, se mostrará un espectáculo de fuegos artificiales a partir de las 9 p.m.

Carol Stream

Carol Stream será la anfitriona de su celebración el 4 de julio a partir de las 6 p.m. en el centro de la ciudad de Ross Ferraro. El evento comienza con la apertura de concesiones de comida a las 6 p.m. y una actuación de Hillbilly Rockstarz a las 7 p.m. El espectáculo de fuegos artificiales comenzará aproximadamente a las 9:15 p.m.

DeKalb

El espectáculo de fuegos artificiales de DeKalb comenzará el 4 de julio después de un día de diversión familiar que incluye un espectáculo de animales, juegos, vendedores de comida y música en vivo en Hopkins Park, 1403 Sycamore Rd. El espectáculo de fuegos artificiales comenzará unos 30 minutos después del atardecer.

Downers Grove y Woodridge

Los pueblos de Downers Grove y Woodridge albergarán una celebración combinada del 4 de julio, que comenzará con un desfile a la 1:00 p.m. el 4 de julio, saliendo de Main Street y Grant Street y viajando hacia el sur hasta Warren Avenue. Los fuegos artificiales comenzarán aproximadamente a las 9:30 p.m. esa noche, y se puede ver en 75th Street y Lemont Road, así como en varios estacionamientos de la zona.

Elgin

La celebración de Elgin comienza a las 9 a.m. el 4 de julio, con un desfile ubicado en la intersección de Douglas y Slade. Las festividades continuarán en Festival Park y contarán con camiones de comida, bebidas, juegos y un concurso de comer pasteles seguido de un espectáculo de fuegos artificiales sobre el río Fox al anochecer.

Elk Grove

Los fuegos artificiales del 4 de julio se pueden ver en Elk Grove alrededor de las 9:30 p.m. el 4 de julio en Rotary Green, 164 Lions Drive. Antes de los fuegos artificiales, el pueblo ofrecerá música en vivo, comida y bebidas a partir de las 8 p.m.

Evanston

Las vacaciones de Evanston comienzan con un desfile que comienza a las 2 p.m. el 4 de julio, seguido de un concierto de la banda en Arrington Lakefront Lagoon en Dawes Park. Finalmente, habrá fuegos artificiales sobre la orilla del lago a las 9:30 p.m.

Frankfort

Los fuegos artificiales estallarán en Frankfort a las 9:15 p.m. el 4 de julio en Main Park, en 200 S. Locust St. El parque abre a las 7 p.m. y el entretenimiento con DJ comenzará alrededor de las 7:30 p.m.

Glenview

El desfile anual del Día de la Independencia de Glencoe comienza a las 11:20 a.m. el 4 de julio en Harlem y Glenview Road. El desfile será seguido por fuegos artificiales a las 9:20 p.m. en el Parque de la Galería.

Glen Ellyn

Vuelve la tradicional celebración del 4 de julio en la ciudad de Glen Ellyn, con un desfile al mediodía del 4 de julio seguido de fuegos artificiales al anochecer en Lake Ellyn Park.

Itasca

Asegúrese de asistir al espectáculo de fuegos artificiales más grande de Illinois, ubicado en Itasca en Hamilton Lakes. El espectáculo comienza a las 9:45 p.m. el 4 de julio.

Joliet

A partir de las 6 p.m. el 4 de julio, diríjase al Busey Ban Field en el Joliet Memorial Stadium para ver el espectáculo de fuegos artificiales. El espectáculo en sí comenzará a las 9 p.m.

Lake Forest

El decimoséptimo festival anual de fuegos artificiales de la comunidad se llevará a cabo en Deerpath Community Park. Habrá música, comida, bebidas y actividades antes del espectáculo de fuegos artificiales al anochecer.

Lake Zurich

El espectáculo de fuegos artificiales en el lago de Zúrich está previsto para las 9:15 p.m. el 4 de julio en Paulus Park. Antes de los fuegos artificiales, disfrute de las festividades familiares del pueblo, que incluyen música, acceso a la playa, vendedores de comida y camiones de comida.

Libertyville

Las festividades de Libertyville comenzarán con un concierto de música patriótica interpretado por la Libertyville Village Band a las 7:30 p.m. el 4 de julio en Butler Lake Bandshell. A las 9:30 p.m. habrá un espectáculo de fuegos artificiales.

Lincolnshire

El evento anual Red White y Boom! El festival en Lincolnshire regresa un año más y se extenderá durante el 3 y el 4 de julio. El 4 de julio habrá una carrera de 5 km, un desfile y una regata de barcos de cartón, seguido de un espectáculo de fuegos artificiales a las 9:30 p.m. Habrá múltiples lugares de observación en todo el vecindario de Spring Lake Park.

Lombard

El espectáculo de fuegos artificiales del pueblo de Lombard este año tendrá lugar aproximadamente a las 9:30 p.m. el 4 de julio en Madison Meadow Park.

Morton Grove

Vea los fuegos artificiales de Morton Grove a partir de las 9:30 p.m. aproximadamente en Harrer Park. Los fuegos artificiales son parte del Morton Festival Grove Days que se lleva a cabo del 3 al 6 de julio e incluye un carnaval, comida, bebidas, actuaciones y un desfile.

Mount Prospect

Mount Prospect llevará a cabo un festival similar al de Morton Grove, con fuegos artificiales disparados aproximadamente a las 9:30 p.m. el 4 de julio en Melas Park. Otras festividades, entretenimiento, juegos y comida continuarán durante toda la semana y concluirán el 7 de julio.

Mundelein

El festival Community Days de Mundelein se llevará a cabo el cuarto día de este año, comenzando el 4 de julio y finalizando el 7 de julio. A las 9:30 p.m. el 4 de julio, disfrute de un espectáculo de fuegos artificiales en el centro del pueblo, 300 Plaza Circle.

Naperville

Naperville albergará un espectáculo de fuegos artificiales gratuito en el Frontier Sports Complex por cuarto año consecutivo. El espectáculo comienza a las 9:30 p.m. el 4 de julio.

New Lenox

La celebración del Día de la Independencia en New Lenox incluirá varios artistas, entre ellos la Joliet American Legion Band para encabezar el espectáculo de fuegos artificiales con música patriótica el 4 de julio. Los fuegos artificiales comenzarán al anochecer en Village Commons.

Northbrook

El comité del 4 de julio de Northbrook será el anfitrión de la celebración del Día de la Independencia de la ciudad este año, que finaliza con el espectáculo de fuegos artificiales el 4 de julio al anochecer. El comité señaló que los fuegos artificiales se pueden ver mejor desde Meadowhill Park.

Riverside

Riverside Golf Club proporcionará fuegos artificiales para la comunidad al anochecer del 4 de julio, que se podrán ver desde varios lugares, incluido Village Commons.

Oak Lawn

Al anochecer del 4 de julio, Oak Lawn exhibirá fuegos artificiales en Richards High School.

Orland Park

La celebración de fuegos artificiales de Orland Park se llevará a cabo luego de una presentación de colores a las 9:15 p.m. el 4 de julio en Centennial Park West.

Oswego

Oswego mostrará fuegos artificiales a partir de las 9:30 p.m. el 4 de julio en Prairie Point Park.

Rockford

A las 9:30 p.m. del 4 de julio, Rockford presentará su espectáculo de fuegos artificiales en Davis Park. Antes del espectáculo, habrá un desfile de motocicletas, un desfile de jeeps, un desfile patriótico y entretenimiento en vivo, así como vendedores de comida.

Rosemont

El espectáculo de fuegos artificiales de Rosemont formará parte de la serie de conciertos Rockin’ In the Park. Después de la actuación de Silver Bullet Band el 4 de julio, los fuegos artificiales comenzarán en Parkway Bank Park.

Schaumburg

Vea los fuegos artificiales en Schaumburg después de los juegos de béisbol de los Schaumburg Boomers el 3 y 4 de julio. Los fuegos artificiales se lanzarán en Wintrust Field después de los juegos, los cuales comienzan a las 6:30 p.m.

Skokie

El festival de fuegos artificiales de Skokie se llevará a cabo a las 6:30 p. m. el 4 de julio en Niles West High School, donde se llevarán a cabo música en vivo y actividades antes del lanzamiento de los fuegos artificiales después del anochecer.

St. Charles

Los fuegos artificiales de St. Charles comenzarán al anochecer el 4 de julio. El sitio web del pueblo enumera Langum Park y Mt. St. Mary Park como posibles lugares para verlos.

Tinley Park

Tinley Park celebrará su Ribfest anual el 4 de julio y contará con fuegos artificiales en Freedom Park, justo al final de la calle donde se lleva a cabo Ribfest en la estación de tren de 80th Avenue.

Vernon Hills

Los fuegos artificiales en Vernon Hills comienzan a las 9:15 p.m. el 4 de julio en Century Park.

Warrenville

Aproximadamente a las 9:30 p.m. comenzarán los fuegos artificiales en Warrenville en Cerny Park, luego de un día de música en vivo y divertidas actividades familiares.

Westmont

El espectáculo de fuegos artificiales de Westmont tendrá lugar a las 9:30 p.m. en Ty Warner Park. Habrá música en vivo, vendedores de comida y otros entretenimientos de antemano.

Winnetka

Disfrute del espectáculo de fuegos artificiales de Winnetka a las 9:20 p.m. el 4 de julio en Duke Child's Field, luego de las actuaciones de invitados musicales y los Jesse White Tumblers.

Yorkville

Al anochecer del 4 de julio, Yorkville comenzará su espectáculo de fuegos artificiales, que se lanzará desde la esquina de la Ruta 47 y Countryside Parkway. Antes de los fuegos artificiales, el pueblo contará con un sinfín de actividades desde el desfile hasta las carreras infantiles y otros juegos en la plaza.

5 DE JULIO

Palatine

El tradicional Hometown Fest en Palatine se llevará a cabo del 3 al 7 de julio de este año y se incluirán fuegos artificiales. La deslumbrante exhibición tendrá lugar el 5 de julio al anochecer, en Community Park, 262 E Palatine Rd.

¿Dónde puedo ver el espectáculo de fuegos artificiales más grande en Illinois?

Itasca, que es un suburbio de Chicago localizado en el condado de DuPage, se está preparando para "el espectáculo de fuegos artificiales más grande de Illinois", que se llevará a cabo el 4 de julio.

El espectáculo de pirotecnia en vivo será en Hamilton Lakes, al oeste del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago en la intersección de la I-390 y Park Boulevard. Según los organizadores, el espectáculo de fuegos artificiales de 2024 marca el 27º año del evento.

Las festividades familiares comienzan a las 4:30 pm, dijeron los organizadores, y los fuegos artificiales sincronizados con música pop, películas y patriótica comenzarán a las 9:45 p.m.

La entrada al evento es gratuita, con estacionamiento en el lugar disponible a partir de $25 por automóvil, según los organizadores.

Recomendaciones de seguridad

En el Día de la Independencia, es cuando se reportan más heridos por el mal uso de los fuegos artificiales.

Por eso el gobierno local pide que asista a lugares donde profesionales los manejan.

Con el mal uso de los fuegos artificiales, las personas se lesionan más las manos, el torso y los ojos. Pero no solo los seres humanos, los animales también pueden sufrir debido a la pólvora por lo que los veterinarios recomiendan:

Tener los perros y los gatos encerrados.

Asegúrese que los perros que se dejan afuera estén amarrados.

Asegúrese de darles un paseo antes de los fuegos artificiales.

Si están adentro, déjelos con música, con el televisor prendido o manténgalos entretenidos.

Además, otras recomendaciones son:

No deje nunca a los niños cerca de los fuegos artificiales.

Asegúrese de que sea legal el uso de la pólvora en su zona ya que podría enfrentar multas.

Mantenga un balde lleno de agua o manguera cerca en caso de algún accidente.

Encienda los fuegos artificiales uno por uno.

No tome alcohol si usa fuegos artificiales y no intente de prender uno que no le funcionó. Ante cualquier emergencia comuníquese con el 911.

Estas ciudades del área de Chicago restringen lanzar fuegos artificiales no autorizados

Muchos se preparan para festejar el Día de la Independencia con juegos pirotécnicos, lo que significa buenas noticias para algunos comerciantes que los venden de manera legal en los estados vecinos a Illinois, sin embargo, en lugares como Chicago están prohibidos.

Naperville, Aurora, y Elgin también tienen restricciones estrictas y prohíben el uso de fuegos artificiales no autorizados. Si lleva este tipo de artículos a Illinois también puede enfrentar fuertes multas.