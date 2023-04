Evalúan medida que podría impactar préstamos estudiantiles por ingresos compartidos

En una audiencia en Springfield esta tarde se habló sobre la medida HB 1519 que podría tener un impacto en estudiantes universitarios. A pesar de que esta medida fue recientemente presentada y podría no llegar a concretarse, ya preocupa a algunos.

Muchos estudiantes se encuentran con el problema de como asumir el costo de sus estudios universitarios por lo que en algunos casos aceptan prestamos estudiantiles y otros seleccionan la alternativa del acuerdo de ingresos compartidos o ISA, por sus siglas en ingles.

Bajo el conocido ISA, el estudiante recibe un préstamo, el estudiante acepta pagar un porcentaje de su futuro ingreso durante un periodo de hasta 20 años al prestamista.

Por eso es que se recomienda que antes de tomar una decisión se analicen todas las opciones disponibles.

Un préstamos a través de ISA destaca la flexibilidad que le brinda a los alumnos a la hora de pagar, mientras que otros terminan aceptando un préstamo estudiantil que suele ser más común.

La alternativa del acuerdo de ingresos compartidos es una forma de un préstamo privado y en casos termina siendo la única opción que tienen algunos para seguir con sus estudios.

Aunque ahora aquellos que cuentan con un ISA temen de que si se presenta esta medida y pasa, los prestamistas podrían subirle el porcentaje de lo que cobrarían, impactando sus bolsillos de inmediato.

“A mí sí me da miedo porque vamos a suponer que obtengo un segundo trabajo para generar mayores ingresos, entonces me estarían cobrando más al mes debido a que mi acuerdo dice que tengo que pagar el 15% de mis ingresos durante un periodo de 5 años. Así que espero y esto no prospere”, dijo Devine Sims.

Es importante recordar que esto solo fue una audiencia para hablar de diferentes medidas incluyendo la HB 1519. Desde ya hay un grupo de representantes estatales que están en contra de que se considere como una medida oficial en el estado.