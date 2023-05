Estudiante con honores de las Escuelas Públicas de Chicago es aceptada en 17 de las mejores universidades

Las opciones parecen infinitas para Mia Williams, ya que recibió cartas de aceptación de las 17 universidades a las que aplicó, y algunas incluso le ofrecieron becas completas.

Mia, estudiante de último año en la Academia de Matemáticas y Ciencias Lindblom, es una estudiante sobresaliente que habla árabe con fluidez. Ella está enfocada en su futuro.

“Estaba un poco sorprendida cuando comencé a recibir todas las cartas de aceptación porque, una vez que pasé las primeras, pensé que tenía la oportunidad de ingresar a una escuela de la Ivy League”, dijo Mia. “Y cuando lo hice, me quedé completamente impresionado”.

Mia también obtuvo más de $1 millón de dólares en total en ofertas de becas.

“Me sorprendió sinceramente. Me tomó por sorpresa un poco, especialmente cuando comencé a sumar los números. Era como si hubiera llegado al club del millón de dólares”, dijo Mia.

Mia le da crédito a su escuela y a sus padres por ayudarla a convertirse en esta estudiante estrella.

“Fue una combinación de cómo me criaron mis maravillosos padres y mi hermano mayor, y también tengo que agradecer a mis increíbles maestros”, dijo Mia. “Mi profesor de árabe, todos mis profesores de historia. Tengo un sistema escolar realmente solidario. Me han estado guiando a través de un camino en el que definitivamente no habría estado si no fuera por ellos".

Entonces, ¿cuál es la gran decisión? Mia irá a la Universidad de Pensilvania, donde planea especializarse en neurocirugía.