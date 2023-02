Estrella de Música Country acto principal en Feria Estatal de Illinois

De acuerdo con el comunicado de prensa, el evento annual le dará la bienvenida a la estrella de música country Maren Morris, quien será la artista principal en el ámbito músical y conciertos.

Maren Morris es artista ganadora del premio Grammy y estará encabezando la serie de conciertos llamada, The Illinois Lottery Grandstand, en esta edición del 2023 de la feria estatal de Illinois.

El departamento de gerencia de la feria comentó “estamos sumamente contentos de anunciar el reparto del 2023 del Illinois State Fair Grandstand. Maren Morris será una excelente representante de la música y presentará éxito tras éxito, es un sueño hecho realidad. Algunos de los temas con más éxito son 'My Church,' '80’s Mercedes' y 'The Bones,' será un conciernto que no se quieren perder."

Si desean ir a la feria, la cita es en Springfield del 10 al 20 de Agosto. Los boletos todavía no están disponible para su venta pero se espera que el precio va a comenzar en unos 50 dólares.