Este hotel de Illinois está en el 1% de los mejores del mundo, y no está en Chicago

Desde el exterior, parece una mágica casa de campo inglesa escondida en una tranquila calle.

Hojas verdes y ámbar rodean las ventanas y paredes de estilo Tudor, y arbustos, setos y flores estacionales salpicadas con luces colgantes bordean la propiedad.

En el interior, entras en un mundo diferente: botas de agua (disponibles para que los huéspedes las tomen prestadas) revisten los suelos de piedra desde el vestíbulo hasta el salón.

Retratos del paisaje cuelgan en el revestimiento de madera. Los periódicos descansan en sillas de cuero, borlas cuelgan de las manijas de las puertas de latón y una pequeña estatua de un viejo bulldog con gorra y monóculo saluda a los huéspedes.

Y no llegues tarde para el té de la tarde, la primera sesión comienza a las 2 p.m.

No, esto no es un hotel en el campo inglés. Tampoco es un lujoso hotel cinco estrellas de Chicago. Es el Deer Path Inn, un refugio de estilo mansión en Lake Forest, el pintoresco suburbio del norte.

En la calle, varios negocios locales se alinean en la histórica plaza del mercado, construida al estilo de un pueblo inglés. Y aunque algunos de los puntos de referencia de la ciudad, como Marshall Field & Company, no han resistido la prueba del tiempo, el Deer Path Inn sí lo ha hecho.

El Deer Path fue construido originalmente como una casa familiar en la década de 1850, aproximadamente al mismo tiempo que se fundó la ciudad de Lake Forest. Después de un traslado, el hotel se estableció oficialmente en 1929, con una arquitectura inspirada en una casa señorial y un castillo en Chiddingstone, Kent.

En 2015, experimentó una rehabilitación completa.

Los huéspedes no solo son turistas, también incluyen a muchos lugareños, ya sea para ver futbol americano y cenar en el White Hart Pub, o para tomar café por la mañana en la Hearth Room. El té de la tarde, en la Sala Inglesa es promovido por los lugareños, al igual que la multitud de fines de semana en The Bar de abajo, donde el jefe de bar, Jorge Centeno, les sirve una buena copa.

"La mitad de la comunidad está allí, pidiendo un lugar para sentarse", dijo el gerente James Barnett, añadiendo que The Bar se llena rápidamente.

Muchos lugareños se quedan a pasar la noche también, incluso si viven cerca.

Por qué a los lugareños les encanta

Además de estar clasificado como el número 2 en la lista de 10 Sitios Turísticos Favoritos del Medio Oeste de Travel + Leisure para 2023, y estar clasificado en el uno por ciento de los mejores hoteles del mundo según TripAdvisor, casi la mitad de las reservaciones del Inn suelen provenir de códigos postales de Illinois, según Barnett.

"El Deer Path para mí es como un oasis en tu patio trasero", dijo Stephie Blum, quien vive a unos 20 minutos del hotel, en Northbrook. Blum, que recientemente celebró el té de la tarde animado de un amigo en el Deer Path, se había alojado en el hotel dos veces en los últimos tres años.

"No tienes que ir muy lejos para sentir que estás de vacaciones", dijo Blum. "Siempre me hace sentir que estoy lejos, incluso cuando no lo estoy. Conocen tu nombre, te saludan cuando entras. Tenían algo esperándome en la habitación. Me mejoraron a una suite, lo cual fue muy agradable".

Es ese toque personalizado lo que le da al Inn un "aire del viejo mundo", dijo Blum. "Esto es como un hotel de otra época. El servicio fue impecable".