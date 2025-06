¿Estás en medio de un operativo de ICE? Lo que se debe hacer, según expertos

Estar en medio de un operativo de ICE, una redada o la llegada de oficiales de inmigración al lugar de residencia puede ser intimidante, por lo que es necesario saber qué hacer en esos casos.

Abogados de inmigración y activistas recomiendan que lo primero es mantener la calma para poder actuar con claridad. Además, informar a los miembros de la familia, incluso a los niños, de cómo proceder en caso de algún encuentro con oficiales de ICE en las casas o lugares de trabajo.

“Si un oficial de ICE llama a la puerta de tu casa, no la abras y enséñales a tus niños a no abrir la puerta”, recomienda la organización Coalición de Illinois por los inmigrantes y derechos de los refugiados.

Abogados explican que la única forma legal que tienen los funcionarios de ICE de entrar a una residencia o a un negocio es presentando una orden judicial firmada por un juez.

Si los oficiales de ICE no tienen esta orden no pueden entrar y las personas tienen el derecho de no abrirles la puerta o impedirles el acceso.

Es importante leer qué documentos presentan los oficiales de ICE, incluso si son firmados por los agentes.

Los únicos documentos con los que se pueden entrar a un lugar privado son aquellos firmados por un juez, según la coalición.

La persona puede pedir a los oficiales de ICE que les entreguen los documentos a través de la ranura de la puerta, para evitar abrirla.

¿Qué hacer en caso de ser testigo de una posible redada u operativo de ICE?

En caso de presenciar una posible actividad de ICE en la comunidad, la Coalición de Illinois por los inmigrantes y derechos de los refugiados ofrece un número de ayuda disponible 24 horas.

El número a llamar es 1855-HELP-MY-FAMILY (1855 435 7693).

Si un oficial de ICE lo detiene o está en medio de un operativo tiene el derecho de permanecer en silencio, de acuerdo con abogados de inmigración.

¿Qué no hacer durante un operativo de ICE o una redada?

De acuerdo con la Coalición, así como con abogados de inmigración, esto no se recomienda:

Discutir con agentes de ICE, policías u otros oficiales su estatus migratorio o ciudadanía.

Firmar ningún documento que no entienda.

¿Cómo documentar un operativo de ICE?

En caso de presenciar un posible operativo de ICE, la Coalición recomienda buscar un resguardo seguro. Si es ciudadano americano puede grabar lo que ocurre sin entorpecer las labores de los funcionarios.

De acuerdo con la primera enmienda de la ley federal, las personas tienen “derecho de filmar, grabar o tomar fotos de la policía cuando ellos están haciendo su trabajo en un área pública”, dijo el abogado de inmigración Javier Ríos a Telemundo Digital.