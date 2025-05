Estafadores envían mensajes de texto haciéndose pasar por el DMV en Illinois

Los estafadores no dan tregua y a nuestra redacción han llegado mensajes de texto en los quelas personas denuncian que timadores se están haciendo pasar por el DMV.

Las autoridades ya están al tanto, por loque están enviando mensajes de alerta por las redes sociales para que las personas no caigan en la trampa de estos estafadores.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Este tipo de mensajes de texto es lo que varias personas están recibiendo. Los mensajes les indican que supuestamente tienen deudas con el departamento devehículos motorizados de Illinois, y que, si no se pone al día, su licencia quedará suspendida, entre otras supuestas penalidades.

“Lo que yo hice inmediatamente me metí a Chicago tickets y salió que no tenía nada y hablé a la Secretaria de Estado y me dijo que no es de ellos”, comentó Ángel, quien recibió un mensaje de texto fraudulento.

Comenta que este tipo de mensajes lo recibe frecuentemente, y aunque dice que no les presta atención. Agrega que le gustaría que las agencias hicieran algo al respecto.

“Quisiera que pararan eso para que no estén estafando a la gente”, dijo.

Debido a esto la Secretaria del Estado de Illinois envió un mensaje por medio de sus redes sociales en el que alerta a la comunidad.

“Esto es una estafa. Si usted recibe ese mensaje no lo responda ni le de click a ningún enlace. Este mensaje lo quiere engañar para obtener su información bancaria”, dice el comunicado del secretario Alexi Giannoulias.

Agregan que la secretaría de Estado o el DMV no envía ese tipo de mensajes de texto.

“Solo lo hace para recordarle que tiene una cita en caso de que la haya solicitado”, dice la Secretaría.

Los mensajes fraudulentos los pueden reportar a la página www.reportfraud.ftc.gov