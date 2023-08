CPS confirma que una maestra resultó herida en un tiroteo durante juego de los White Sox

CHICAGO - Una de las dos mujeres heridas en un tiroteo en el Guaranteed Rate Field durante el partido de los White Sox del viernes por la noche es maestra de las Escuelas Públicas de Chicago, confirmó un comunicado de CPS.

“Podemos confirmar que una maestra de las Escuelas Públicas de Chicago resultó herida el viernes por la noche mientras estaba en el juego de los White Sox. En nombre de toda la comunidad de CPS, deseamos a nuestro personal una pronta recuperación," dice un comunicado de CPS.

La maestra, una mujer de 26 años, sufrió un rasguño en el abdomen, según informó la policía de Chicago.

Una segunda mujer recibió un disparo en la pierna durante el incidente, indicó la policía. El martes, el abogado de esa mujer negó los informes que afirmaban que ella había traído un arma de fuego al estadio y la había disparado accidentalmente mientras estaba en su asiento.

El abogado de la mujer comentó que sus lesiones han sido revisadas por "expertos médicos y en armas de fuego que confirman que la herida de bala que sufrió nuestra cliente no fue autoinfligida y no fue el resultado de que ella disparara accidentalmente un arma de fuego."

La mujer, de 42 años, es poseedora de un boleto de temporada de los White Sox, dijo el abogado. Según una fuente policial, ella también es titular de una tarjeta FOID.

La mujer no ha sido acusada de ningún delito.

El incidente sigue bajo investigación

Las autoridades han dicho poco sobre el origen de las balas o si alguien entró con un arma al estadio. Pero el superintendente de policía interino de Chicago, Fred Waller, sostuvo durante una breve conferencia de prensa el lunes que los investigadores casi han "disipado" la posibilidad de que los disparos vinieran desde fuera del estadio.

Según NBC 5 Investigates, CPD se negó a publicar el informe policial inicial, un documento que suele ser información pública. Y, aunque el concierto posterior al juego con Vanilla Ice fue cancelado debido a "dificultades técnicas," el juego continuó según lo programado.

Waller dijo que el departamento de policía inicialmente solicitó que se detuviera el juego después de que se descubrió el tiroteo.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, comentó que se enteró del tiroteo poco después de que ocurriera el viernes, pero se negó a decir si fue parte de la decisión de permitir que el juego continuara o si, en retrospectiva, fue la decisión correcta.

"Obviamente, esta es una investigación en curso y el Departamento de Policía de Chicago ha hecho un trabajo extraordinario al reunir todas las pruebas y, a medida que haya más información disponible, esa información será reportada," dijo Johnson.

La policía indicó que se debió en gran medida "a que inicialmente nadie sabía que alguien había recibido un disparo."

"No teníamos ninguna indicación. Nadie estalló. No hubo bengalas de un arma. Nada de eso. Así que no supimos que le habían disparado hasta que los paramédicos nos dieron la información de que le habían disparado," informó Waller el lunes.

"Tuvimos informes de personas que recibieron disparos en Sox Park, pero eso no fue confirmado. Así que permitimos que el juego continuara para no crear pánico," agregó.

Los White Sox dijeron que CPD tiene "autoridad completa" para determinar "si se considera que algo pone en riesgo la seguridad pública."

"Al recibir la notificación de este incidente, el CPD respondió de inmediato y desplegó recursos adicionales mientras coordinaba con la seguridad de los White Sox para mantener la seguridad de quienes asistieron o trabajaron en el juego," reiteró la policía en un comunicado.

La policía y la ciudad se negaron a publicar el informe policial inicial y a responder a más preguntas sobre el incidente que dejó dos personas heridas, diciendo que sigue bajo investigación.

Lo que informaron los testigos

"La gente entraba y salía de la sección como si nada hubiera pasado," dijo Jennifer Yolich, quien estaba a unas filas del incidente. Le dijo a la reportera de NBC 5 Courtney Sisk que su amiga encontró una bala en su sudadera.

“Estaba atrapado en la parte trasera de su sudadera con capucha, ¿cómo sucede eso? Simplemente voló," dijo.

Para Yolich, lo más extraño fue la falta de conocimiento sobre el incidente.

“Si alguien recibió un disparo, quiero decir que probablemente deberías evacuar, ¿verdad? No se hizo nada," comentó Yolich. "Los aficionados no sabían lo que pasó, el personal no sabía lo que pasó, estoy seguro de que los jugadores no sabían lo que pasó. De alguna manera pone a todos en riesgo.”

En una entrevista con NBC 5 Investigates, la Dra. Jeanne Farnan, quien estaba sentada en las gradas del jardín central, dijo que trató a una mujer con una herida obvia en la pierna. Unos asientos más abajo, encontró a otra víctima con una herida en el estómago.

“Le pregunté dónde estaba herida, se levantó la camisa y tenía lo que parecía ser una quemadura de cigarro en el abdomen… alguien le había puesto una toalla y la acompañé de regreso a donde estaba la primera mujer," contó la Dra. Farnan.

Farnan también le dijo a NBC 5 Investigates que alguien le mostró una bala, que ella entregó a la seguridad de los White Sox.