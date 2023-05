“Fue un modelo de vida para mí”: hermana de Collazo recuerda los segundos antes del tiroteo en Waukegan

ILLINOIS - La muerte de la joven entrenadora y consejera escolar, Niolis Collazo, en Waukegan no sólo dejó una profunda marca en la comunidad estudiantil a la que servía, sino también en su familia. Su hermana, la recuerda como un modelo a seguir.

“Ella era genia, siempre fue un modelo de vida para mí. Siempre pensé que era la mujer más linda del mundo”, dijo Mía Carani, hermana de Collazo.

La joven de 23 años murió luego de ser impactada por balas cuando conducía su auto el sábado a las 10:30pm en el área de 10th Street y Lewis Avenue. Según la oficina forense del condado de Lake County, Collazo murió por una herida causada por arma de fuego.

“Ella me llamó a eso de las 10:32 pm, me estaba diciendo que necesitaba las llaves de la casa. Luego escuché un ruido fuerte y repentino y ella comenzó a gritar. No sabía qué pasaba y luego colgó”, recuerda Carani.

Otro vehículo también recibió impactos de bala, pero el hombre que estaba en el auto no resultó herido.

COMUNIDAD ESCOLAR LAMENTA MUERTE DE COLLAZO

Collazo era entrenadora asistente de voleibol masculino en la Escuela Secundaria Waukegan y consejero de niñas en la Escuela Intermedia Smith. La policía dijo que la joven fue impactada y llevada al Centro Médico Vista East, donde fue declarada muerta.

La alcaldesa de Waukegan, Ann Taylor, expresó su descontento por la muerte de la joven y calificó la muerte de Collazo como algo estúpido y sin sentido.

“Como residente de Waukegan y como alcaldesa, estoy furiosa e indignada. Si bien no conocemos los detalles de cómo la Sra. Collazo se convirtió en víctima de la violencia armada en nuestra ciudad natal, sí sé que este uso estúpido y sin sentido de las armas en nuestras calles debe terminar. La Sra. Collazo fue una querida entrenadora, consejera y mentora, y en nombre de la Ciudad de Waukegan, extiendo mis más profundas condolencias a la familia Collazo”, expresó la alcaldesa en un comunicado.

El distrito escolar también expresó sus condolencias a la familia de Collazo y su apoyo a la comunidad estudiantil.

"Con gran tristeza informamos el fallecimiento inesperado de la Sra. Niolis Collazo", dijo el distrito en una nota al personal, y agregó que los miembros del equipo de respuesta de salud mental del distrito estaban disponibles para los estudiantes y el personal en la escuela secundaria.

“Los miembros del Equipo de Respuesta de Salud Mental de nuestro Distrito estarán disponibles para los estudiantes y el personal en los campus de Washington y Brookside de la Escuela Secundaria de Waukegan, así como en la Escuela Intermedia Smith hoy, 8 de mayo. Además, Orientación Juvenil proporcionará profesionales de salud mental adicionales para ayudar a los estudiantes en Herrero”, dijo el distrito en un comunicado.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con los amigos, la familia y los colegas de la Sra. Collazo durante este momento”, dijo el distrito.

La organización Youth Guidance expresó en un comunicado la pérdida de Collazo.

“Lamentamos profundamente la pérdida de Niolis Collazo en Orientación Juvenil. Niolis, quien fue consejera de Working On Womanhood (WOW) en Smith Middle School, comenzó su trabajo como parte de WOW Waukegan en febrero de 2023. Además de su trabajo con WOW, fue una entrenadora de voleibol dedicada en Waukegan High School. Su comunidad y todos los que la conocieron extrañarán mucho la sonrisa, la risa, la amabilidad, la calidez, la presencia y el compromiso de Niolis para mejorar la vida de los demás a través de su trabajo con WOW”, escribió Karla Griffith, directora de Marketing y comunicaciones de Youth Guidance.

Una investigación seguía en curso hasta el lunes. La policía le pidió a cualquier persona con información que llame a la línea de información del departamento de policía al (847) 360-9001, o envíe un mensaje de texto al 847411 usando la palabra clave WPDTIP. Los informes también se pueden hacer llamando a Crime Stoppers del condado de Lake al (847) 662-2222.