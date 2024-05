Entrenadora de voleibol de Palos Hills salva la vida a joven de 15 años

Era un día normal para Miles Sánchez de 15 años, ya que jugaba uno de sus deportes favoritos, el voleibol. Deporte que practicaba desde que tenía 9 años, pero ese día sucedió algo inesperado.

“Me llamaron y me preguntaron si era la mamá de Miles y era un número de policía de Palos. Pensé que él había hecho algo, pero inmediatamente me dijo que no, que él había sufrido un desmayo y no estaba presente, entonces inmediatamente le dije a mi esposo que hay algo que pasa con Miles”, dijo Tatum Sánchez, la mamá de Miles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

En ese momento la tensión para los padres aumentó, ya que el joven desde pequeño había sido diagnosticado con el síndrome de Brugada, o también conocido como síndrome de la muerte nocturna o súbita.

Según el centro de medicina Hopkins, este síndrome afecta aproximadamente a cinco de cada 10,000 personas en el mundo por lo que le habían puesto dos aparatos internos para que se activarán en caso de que sufriera una arritmia.

“En ese día en particular él tuvo una arritmia y el desfibrilador no se activó entonces se encontraba en una situación de riesgo donde perdió su pulso y no estaba recibiendo sangre a sus órganos y algo se tenía que hacer o algo o un resultado negativo hubiera pasado”, dijo Mario Sánchez.

Mientras él jugaba voleibol cayó al piso y solamente alguien quien tuviera conocimiento podría salvarle la vida. En este caso fue su entrenadora quien se convirtió en su ange de la guarda lo sus padres agradecen.

“Es importante que la gente sepa usar y hacer el CPR y usar máquinas que las escuelas tienen para salvar a un niño”, dijo Maria.

Y sobre todo Miles quien dice solo recordar de esos momentos que estaba mareado.

“Gracias por salvarme la vida,” dijo.