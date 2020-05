Enfermera denuncia supuesto maltrato por parte de la policía

Una familia de Humboldt Park denuncia un supuesto maltrato por parte de oficiales de la policía de Chicago. Esto habría ocurrido durante una parada de tránsito.

El incidente ocurrió el lunes pasado en el vecindario de Humboldt Park cuando oficiales del Departamento de Policía de Chicago detuvieron el auto de Jahaira Ruiz en la cuadra 2,000 al oeste de la Avenida Norte.

Ruiz, quien es enfermera, asegura que durante la parada un oficial apuntó con su arma al auto en donde iba ella en compañía de sus hijas de 8 y 7 años.

Por lo menos un testigo en la escena confirmó esta versión a nuestra cadena hermana NBC 5. Según Ruiz, un video muestra lo que se vivió en la escena después de la supuesta acción del uniformado.

Voceros de la policía dicen que el auto de Ruiz fue detenido porque recibieron una llamada de que alguien, abordo de un vehículo con la misma descripción, había apuntado un arma a una persona en la cuadra 1,500 al norte de California.

La policía admitió que hubo un incidente en el que se apuntó un arma durante el altercado, pero no ofrecieron más detalles.

“En este tiempo mis hijas se sienten bien frightened, confundidas; tienen muchas preguntas. No quieren salir de la casa, no quieren estar de lado de la policía. No quieren oír cuando pasa la policía tienen mucho miedo”, dijo Jahaira Ruiz.

Ruiz añadió que el incidente ha sido traumático para ella también y que espera una mayor respuesta por parte de las autoridades.

Por eso, tanto ella como un testigo presentarán una queja ante la agencia policial de rendición de cuentas COPA.