Encuentran a estudiante militar reportada como desaparecida en Humboldt Park

Las autoridades dijeron que la estudiante de 16 años que lleva desaparecida desde el miércoles fue ubicada la tarde del sábado.

En un reporte de personas desaparecidas, la policía dijo que Niyahlyn Rodríguez fue vista por última vez a eso de las 9 a.m. el 8 de enero sobre la cuadra 1200 North Keeler Avenue.

Fue ubicada alrededor de las 5:45 p.m. del sábado y la alerta fue cancelada, de acuerdo con la policía.

Telemundo Chicago habló en exclusiva el viernes con los padres de la joven quién también es estudiante de la academia Prosser.

“ Es una persona bien calmada, bien tranquila, [esto] no es algo de su carácter para que ella se me vaya así, you know, no peleamos”, compartió su madre Norma Rodríguez.

El padre de la víctima, Samuel Santiago, visitó la escuela de su hija y allí repartió volantes con su información entre los estudiantes.

“Me duele mucho, ya han pasado tres días, la hemos buscado en callejones, casas abandonadas, incluso vimos activo su celular en Schiller Park...Esperamos que la gente nos ayude a encontrarla”, dijo Santiago.

Al momento de su desaparición, Rodríguez vestía su uniforme militar azul del ROTC, un abrigo de cuero con capucha gris, llevaba una mochila verde y zapatos negros, dijo la policía.