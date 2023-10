Encargada de manejo de crisis migratoria en Chicago responde a algunas inquietudes de residentes

CHICAGO - Son más las preguntas que las respuestas en torno a la crisis migratoria en Chicago.

Más de 19,400 imigrantes han llegado a Chicago desde agosto del 2022. Una delegación de la ciudad estuvo en Texas la semana pasada y asegura que ya se comenzaron a implementar medidas aprendidas en el viaje a la frontera.

"Nos influyó mucho este viaje en pensar cómo podemos nosotros en abogar a nivel federal por el tipo de recurso que se requier, podemos tener una mejor coordinación del estado federal sobre la ayuda que se está otorgando a las personas pidiendo asilo en la frontera", explicó Beatriz Ponce De León, vicealcaldesa para los migrantes y refugiados de Chicago.

Según Ponce De León, también lograron coordinar para recibir información de las personas que son enviadas a Chicago en autobuses. Sin embargo, aún no responden claramente sobre los gastos del viaje.

"El costo a la verdad fue mínimo y fue algo que se paga por fondos que se pagan por la ciudad por este tipo de trabajo", contestó Ponce De León a preguntas de nuestra reportera Iris Berríos sobre los costos del viaje a la frontera.

Mientras la delegación se encontraba en Texas, continúa creciendo la tensión entre grupos de residentes que se oponen a la apertura de albergues para refugiados como lo fue el caso de Brighton Park.

"Yo sé que a la gente no les gusta tener eso, sienten que no se les está tomando en cuenta y que van a tener consecuencias en sus comunidades, que ellos no quieren ver, pero también como ciudad tenemos la responsabilidad de atender por la gente que está llegando", dijo Ponce De León.

Esta semana también salió a la luz que la administración de Johnson firmó silenciosamente un acuerdo de $40 millones con la compañía Favorite Healthcare Staffing, con sede en Kansas, para continuar dotando personal en los refugios para inmigrantes.

Telemundo Chicago Investiga y NBC 5 Investigates hallaron que los sueldos para los empleados fluctuan entre $40 a $156 por hora.

"Sí sabemos que es un contrato caro. Es un contrato que nos ha ayudado, pero que tenemos que ver la manera de reemplazar esos empleados con empleados que vienen directamente de Chicago", indicó Ponce De León.

Ante reclamos por parte de la comunidad, quienes en diferentes reuniones comunitarias y manifestaciones, han exigido transparencia, Ponce De León dijo: "Nuestra administración está comprometida a la transparencia y al público".