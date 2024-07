En un giro sorprendente, Paul Juda podría asumir un nuevo rol en la gimnasia del equipo de EEUU

En un sorprendente giro de los acontecimientos, Paul Juda, de Deerfield, podría asumir un nuevo papel para el equipo de Estados Unidos en gimnasia masculina en los Juegos Olímpicos de 2024.

El nativo de los suburbios de Chicago clavó sus rutinas durante la ronda de clasificación masculina el sábado en París, superando al favorito estadounidense Brody Malone, quien se esperaba que fuera el principal contendiente a la medalla del equipo, pero cayó en múltiples eventos en una actuación decepcionante.

Solo dos atletas de cada país pueden competir en las finales individuales del concurso completo.

Se esperaba que Malone, junto con Frederick Richard, compitiera por EEUU, marcando lo que probablemente sería su última competencia después de regresar de una lesión devastadora.

Pero Malone cayó dos veces en barra alta y una vez en caballo con arzones, lo que arruinó sus posibilidades de regresar a las finales del concurso completo, un lugar que ahora podría estar en manos de Juda. Los estadounidenses, que terminaron terceros en el campeonato mundial de 2023 por delante de Gran Bretaña, terminaron finalmente segundos en la subdivisión con 253.229.

Estados Unidos llegó a París creyendo que tenía una oportunidad legítima de ganar una medalla en la competencia por equipos por primera vez desde que ganó un bronce en Beijing hace 16 años.

Juda ahora podría estar en el centro de ese esfuerzo.

Juda, que se volvió viral por su reacción al ingresar al equipo durante las pruebas de Estados Unidos el mes pasado, estaba entusiasmado después de sus actuaciones en París, reaccionando con entusiasmo a cada llegada con una ovación o un puñetazo en el aire.

En una entrevista poco después de su llegada, lo llamó la "experiencia de la vida" y dijo que su "corazón estaba acelerado".

El joven de 23 años tuvo un total de 82.865 en el all-around, que lo ubicó en el cuarto lugar entre los primeros clasificados, solo detrás de Richard y los británicos Jake Jarman y Joe Fraser.

La gimnasia es, a los ojos de muchos, un deporte individual. Está la competición individual all-around y las finales de pruebas individuales, donde los gimnastas terminan siendo condecorados con medallas que ganaron solo por su desempeño.

Pero la principal prioridad de Juda al llegar a París era su equipo.

"No es un viaje de una sola persona", dijo enfáticamente a NBC Chicago antes de que comenzaran los Juegos.

Su objetivo al ingresar a los Juegos era ayudar a que Estados Unidos consiguiera una medalla por equipos, y eso todavía podría suceder.

"Todo lo que venga después es una ganancia", dijo Juda en ese momento.

Ahora tiene la oportunidad de lograr aún más, pero su enfoque sigue estando en su equipo.

"Todo lo que puedo pensar es en el equipo aquí… Esta es la cultura estadounidense, el amor fraternal… nos unimos y hoy lo demostramos".

Antes de asegurar su lugar en París, Juda casi había descartado su objetivo de convertirse en un atleta olímpico.

"Estoy realmente contento de haber escrito en mi pizarra 'Convertirme en un atleta olímpico'", dijo Juda el mes pasado. "No había logrado cumplir con un par de otros objetivos que escribí en esa pizarra y estaba empezando a pensar si debería borrar el que decía olímpico porque supongo que tal vez no se haga realidad. Pero me voy a casa y voy a poner una marca de verificación enorme allí, y me alegro de que haya llegado allí, de que haya permanecido allí".

Juda entró en la competencia considerado un contendiente limpio, pero no explosivo. Se fue como un competidor destacado que "la sacó del parque".

Pero ¿puede competir con algunos de los mejores gimnastas del mundo en los eventos individuales?

Tendremos que esperar y ver.

La clasificación continúa más tarde el sábado, con los rivales de larga data y favoritos para la medalla de oro, Japón y China, compitiendo en la segunda de las tres subdivisiones. Los ocho mejores finalistas por equipos avanzan a la final por equipos el lunes.