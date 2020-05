En Humboldt Park: coronavirus mata a 14 abuelitos en asilo de ancianos

Familiares de varios adultos mayores que viven en la residencia Woodbridge Nursing Pavilion, en Humboldt Park, exigen respuestas luego de que se conociera una alta incidencia de casos de COVID-19 en el sitio y de la muerte de al menos 14 ancianos.

Ese es el caso de Miguel Vásquez Jr., quien perdió a su papá a manos del virus mientras estaba en ese lugar. “El dolor más grande que yo siento es no poder estar ahí con él, no poder tomarlo de la mano y no poder decirle que todo va a estar bien”, dijo.

Su padre, Miguel Vásquez Sr, tenía 81 años y de acuerdo a Mildred Martínez, otra de las hijas, habría otras irregularidades en el manejo del caso. “Ni siquiera fuimos notificados cuando le hicieron el examen”, señaló.

De acuerdo a datos del Departamento de Salud, en la residencia actualmente hay al menos 151 contagiados.

Las preocupaciones se extienden a quienes tienen familiares sanos en el sitio, como es el caso de María Gandara. Ella se acercó a la residencia de ancianos para llevarle comida a su madre, quien dio negativo al virus, y dice que dentro del lugar se toman medidas para la contención del virus.

Por su parte la dirección del Woodbridge Nursing Pavilion aseveró en un comunicado que tienen 131 casos de coronavirus, con 14 fallecidos y que fueron “la primera residencia de Chicago que inició un enfoque proactivo al examinar a todos los residentes”. En base a esos resultados explican que tomaron medidas de aislamiento para proteger a los ancianos y al personal que allí labora.

Además añadieron que 10 personas ya se han recuperado del virus y que esperan que ese número crezca en los días por venir.