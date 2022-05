En Aurora: nueva ley permite multar a dueños de perros que ladren por más de 15 minutos

ILLINOIS- El concilio de la ciudad de Aurora revisó y actualizó esta semana la ordenanza de control de animales y ahora incluirá multas para dueños de perros que ladren por cierto tiempo y limites en la cantidad de animales por hogar.

De acuerdo con la nueva ley que entró en vigor este martes, a residentes de Aurora solo se les permitirá tener cuatro animales domésticos por hogar, estos podrán ser de "compañía" o de granja y no deben exceder más de dos de una especie determinada.

Un "animal de compañía", tal y como lo define el concilio de Aurora es: " un perro, gato, pájaro, conejo, conejillo de indias, hámster u otro animal doméstico similar comúnmente denominado como mascota".

Según el concilio, hogares que no hayan cumplido con esta ordenanza antes de su aprobación, están exentos.

De ahora en adelante, si los propietarios agregan una nueva mascota al hogar y se necesita de los servicios de la ciudad tendrán que estar vacunados, tener un microchip y esterilizados o castrados en los últimos cinco años.

En otra cláusula de la nueva ley de control de animales, el concilio de Aurora señala que un animal no puede hacer "ruido excesivo" en el exterior por más de 15 minutos consecutivos entre las 7 a.m. hasta las 10 p.m. y no más de 10 minutos desde las 10:01 p.m. hasta las 6:59 a.m. del día siguiente.

Cualquier denuncia o queja que se haga a la ciudad sobre ruido excesivo de mascotas, debe cumplir con uno de los siguientes requisitos

Grabación de imágenes o audio del ruido excesivo

Denuncia hecha por dos o más personas o vecinos

Denuncia o queja hecha por una persona, pero corroborado por funcionarios de control de animales o la policía.

Las multas por ruido ladridos o ruido excesivo comienzan en los $100.