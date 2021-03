En alerta funcionarios de salud de Chicago para determinar si se avecina otra oleada

La Comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady, mostró su preocupación ante el aumento de las métricas de COVID.

"No sé completamente qué va a pasar aquí", dijo la Dra. Arwady. "Sé que estamos impulsando la vacuna tan rápido como podamos, aumentando nuestro control de las variantes que estamos viendo… y continuamos pidiendo a la gente que haga lo que nos ha llevado hasta aquí. Si vemos un gran aumento en casos no acompañados de un aumento de hospitalizaciones o muertes, no me preocupo tanto por eso. Pero si empezamos a ver que tiene un impacto serio, ya sabes, y entonces la gran pregunta es ¿qué significa esto para la reapertura?."

Arwady señaló que los funcionarios de salud rastrearon los indicadores en el período previo a las dos oleadas anteriores para encontrar formas de predecir otro potencial aumento.

"Tenemos que tomarnos en serio el riesgo. No solo las cifras, sino la tasa de aumento como lo hicimos nosotros y, ya sabes, pasar de bajo a moderado son cosas que predecían algunos problemas potenciales", dijo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las métricas de COVID tanto en Chicago como en Illinois están comenzando a mostrar "signos de preocupación" a medida que el número de casos y las tasas de positividad comienzan a aumentar.

Arwady dijo que las tendencias actuales en las métricas de la ciudad, muchas de las cuales han aumentado en las últimas semanas, particularmente en las poblaciones de adultos jóvenes, son similares a las tendencias observadas antes del aumento repentino de la caída que llevó a cierres en la ciudad y el estado.

"Desafortunadamente, este tipo de aumentos son justo lo que estábamos viendo en octubre, cuando comenzamos a ver el comienzo de lo que se convirtió en nuestro gran aumento", dijo Arwady durante una actualización sobre el coronavirus el martes. "Fueron realmente las mismas tasas de casos y los adultos más jóvenes los que comenzaron esto".

Arwady señaló que las variantes emergentes del coronavirus, que se cree que son más contagiosas, también se siguen reportando en toda la ciudad.

"Estamos viendo la propagación de variantes de COVID en Chicago, y no estamos haciendo pruebas a todas las personas que obtienen COVID para esas variantes, pero estamos viendo de nuevo la variante B.117, que surgió por primera vez en el Reino Unido, en Michigan ", dijo. "También estamos viendo más casos de esto aquí en Chicago y hemos detectado algo de propagación".

La tasa de positividad de la ciudad se ubicó en 3.2% el martes, permaneciendo en la categoría de bajo riesgo, pero marcando un aumento desde un mínimo reciente de 2.7%, dijo Arwady.

"Ver eso subir alrededor de medio punto porcentual en la última semana y media o dos semanas no es un progreso", dijo durante un Facebook Live anterior el martes.

Aún más preocupante, dijo, es que el recuento de casos en la ciudad también está comenzando a aumentar, con un promedio actual de alrededor de 350 casos por día, en comparación con 285 una semana antes.

Mira las imágenes.

"A veces la gente pregunta, ¿no es solo que estás haciendo más pruebas? No, porque si solo fueran pruebas, veríamos que las pruebas aumentan un 23% y los casos un 23%. Este es un verdadero aumento", dijo Arwady.

Arwady dijo que si bien el nivel de casos actual permanece en una categoría de riesgo moderado, la tasa de aumento en realidad pone a la ciudad bajo un riesgo mayor.

"En este punto, los casos están en un estado de alto riesgo debido al aumento. Nuestra positividad permanece en el estado de menor riesgo, pero yendo por el camino equivocado y luego nuestras visitas al departamento de emergencias, que habían estado en un estado de menor riesgo. El estado también está de regreso en un punto de riesgo moderado porque, en consonancia con el aumento de casos, también hemos visto un aumento en las personas que acuden al departamento de emergencias con enfermedades similares a COVID ", dijo. "Nuestras cifras de UCI y de hospitales en este momento siguen siendo buenas. Pero les diré que estamos preocupados por esto".

Sin embargo, señaló que el aumento no es exclusivo de Chicago.

"Estos aumentos que estamos viendo no son solo en Chicago", dijo Arwady. "En realidad, son peores en los suburbios de Cook y el noreste, el estado en general. Aún no es una emergencia, pero eso monitoreamos estas cosas y cuando vemos signos de preocupación como este, es un problema".

Sus comentarios fueron repetidos en parte por la directora del Departamento de Salud Pública de Illinois, la Dra. Ngozi Ezike, quien dijo el martes que el estado "está experimentando mesetas preocupantes e incluso aumentos en las hospitalizaciones y los casos".

"Incluso cuando recibimos más y más dosis de vacunas, no podemos bajar la guardia, especialmente con estas nuevas cepas virulentas en circulación", dijo Ezike en un comunicado. “Hemos llegado tan lejos y estamos tan cerca de un tiempo más normal, pero ya estamos viendo algunos mesetas preocupantes e incluso aumentos en las hospitalizaciones y los casos. Todavía no estamos fuera de peligro, así que continúe usando sus máscaras, evite las grandes multitudes y mantenga una distancia de seis pies ".

Los funcionarios de salud en Illinois informaron el martes 1,832 nuevos casos de coronavirus y 13 muertes adicionales, junto con más de 70,000 vacunas en las últimas 24 horas.

Arwady dijo que si bien la ciudad continúa avanzando en la vacunación de los residentes, está particularmente preocupada por los impactos a corto plazo de un aumento repentino, pero sigue siendo optimista para las proyecciones a más largo plazo.

"Estoy realmente segura de que este verano, suponiendo que sigamos viendo una demanda de vacunas realmente buena y una aceptación realmente buena a medida que aumenta el suministro de vacunas, estaremos en buena forma este verano, pero estoy realmente preocupada por este próximo periodo de cuatro a ocho semanas", dijo.