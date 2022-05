Empresarios en Evanston temen cerrar sus negocios tras alza en casos de COVID-19

EVANSTON – Autoridades de salud informaron este viernes que Evanston pasó a un nivel alto de riesgo de COVID-19, el primer suburbio en llegar a este nivel.

Este anuncio sembró preocupación entre los dueños de negocio porque dijeron temer a que las autoridades vuelvan a implementar medidas que afecten sus ventas.

“Ahora finalmente que ya estábamos descansando de eso, sí preocupa que regrese la pandemia”, dijo Vladimir Guante, gerente restaurante de tapas.

Según estadísticas, la comunidad reportó 397 nuevos casos de COVID-19 en los últimos siete días, un poco más de los registrados la semana anterior donde fueron 305.

Por lo pronto, no hay mandato del uso obligatorio del tapabocas, aunque autoridades de salud de Evanston lo están recomendando. Sin embargo, empresarios temen que se vuelvan a implementar restricciones.

“Preocupa bastante porque no queremos regresar a lo que era antes donde tenemos que volver a usar mascarillas, donde tenemos que cerrar parcialmente negocios y yo creo que eso afectaría mucho”, comentó Guante.

Un trabajador opinó que las autoridades deberían implementar medidas que obliguen a las personas cumplir para poder salir de esta pandemia.

“Yo digo que deberían apretar un poco más no solo con los locales sino también en el servicio público de que no se permita el no uso de la mascarilla. La gente tiene que estar muy pendiente con eso”, expresó Roberto Campos, cajero de La Cocinita.

Aunque el 90% de la población de Evanston está vacunada, autoridades de salud recomiendan a aquellos quienes aún no tengan una dosis que la reciban.

De acuerdo los CDC, las personas que vivan en una comunidad donde se reporte un riesgo alto de COVID deben usar tapabocas en lugares cerrados, independientemente de su estado de vacunación.