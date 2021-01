Despiden a empleado de Chicago que publicó en redes sociales desde las protestas en el Capitolio

Una empresa de bienes raíces de Chicago despidió a una de sus agentes después de que indicara que publicó en las redes sociales que participó en el "asalto al Capitolio" el miércoles, pero la agente afirmó que no estuvo involucrada en la violencia.

@properties dijo en un comunicado que la agente Libby Andrews estaba en Washington, D.C., durante los disturbios en el Capitolio y desde entonces fue despedida "de inmediato".

La compañía dijo que Andrews "reconoció en las redes sociales que participó en el 'asalto al Capitolio'".

"@properties no aprueba la violencia, la destrucción o las actividades ilegales", se lee en el comunicado.

Andrews le dijo a Crain's Chicago Business que ella no participó en la violencia y que estaba con una multitud diferente al otro lado del edificio del Capitolio. Dijo a la publicación que "nunca vio nada destructivo", pero que el grupo en el que estaba cantaba el himno nacional y la canción "We’re Not Gonna Take It" de Twisted Sister.

Según Crain, Andrews publicó selfis e imágenes de la multitud en la protesta con subtítulos como “¡Historia! ¡Aún no está hecho!" En una foto, se la ve con una gorra con el nombre del presidente Donald Trump.

Andrews no respondió a la solicitud de comentarios.