Emiten alertas en Loyola y Columbia por casos de agresión sexual

Un par de instituciones educativas de Chicago han emitido alertas después de que estudiantes fueran agredidos sexualmente tanto en Loyola como en Columbia esta semana.

Según los funcionarios de la escuela, tres incidentes separados ocurrieron en el Campus Lakeshore de la Universidad de Loyola el lunes por la noche.

Una agresión separada ocurrió el martes por la mañana en Columbia College, y aunque los incidentes en las dos escuelas no han sido vinculados, han puesto en alerta a varias comunidades estudiantiles.

El primer incidente del lunes ocurrió en la entrada principal de Campion Hall aproximadamente a las 8:37 p.m., según los funcionarios. Un segundo incidente ocurrió aproximadamente un minuto después en las escaleras norte de Mertz Hall, y luego tres minutos después el mismo sospechoso agarró a una tercera mujer cerca de la esquina de Loyola y Sheridan antes de huir a una estación de la Línea Roja de CTA.

En los tres incidentes, un hombre que vestía un abrigo gris y negro, pantalones caqui, zapatos blancos y llevaba una bolsa de compras de colores brillantes agarró a los estudiantes o les tocó las nalgas, según la alerta.

Los funcionarios de la escuela emitieron una alerta para los estudiantes después de los incidentes, alentando a los estudiantes a permanecer atentos a su entorno y brindando una variedad de servicios a los estudiantes.

Un incidente separado ocurrió cerca de Columbia College el martes aproximadamente a las 9:30 a.m. cuando un hombre se acercó a una mujer afuera de la Biblioteca Harold Washington y la agarró, según los funcionarios de la universidad.

No se sabe si los incidentes en las dos universidades están relacionados. No se dio a conocer información de identificación sobre el sospechoso en el incidente en Columbia.