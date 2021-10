Emiten Alerta Amber en Illinois por bebé desaparecida en Indiana

La policía estatal de Illinois emitió un alerta Amber el lunes después de que un bebé de 7 meses fuera secuestrada al noroeste de Indiana y dijeran que podría estar "bajo peligro extremo".

Xeniyah Sanders fue vista por última vez a eso de las 5:35 a.m. en Merrillville y vestía una camisa blanca con una sandía en el frente y las palabras: "Grandpa is one in a melon”

Más temprano una alerta Amber también entró en vigor en todo el estado de Indiana

Se cree que Xeniyah está con Leandre Nutull, de 35 años, quien fue visto por última vez vistiendo un abrigo negro, jeans negros y conduciendo un Acura TL 2006 plateado con matrícula de Illinois CU62616, según un comunicado de prensa.

Nutull mide 5 pies y 9 pulgadas de alto, pesa 150 libras y tiene cabello negro con ojos marrón. La policía no ha dicho si el sospechoso conoce a la bebé de 7 meses.