Emiten alerta: 60 robos en menos de un mes, según la policía de Chicago

Ante una creciente ola de robos a mano armada, la policía de Chicago emitió un alerta indicando que han sucedió más de 60 atracos en diferentes partes de la ciudad, en menos de un mes, por lo que le piden a los residentes tener mucha precaución.

Los residentes muestran preocupación por el alarmante número de robos a mano armada desde el 23 de junio hasta principios de esta semana, según las autoridades.

“Ando volteando a ver el lado mío porque uno nunca sabe quién va al lado, uno puede ir en el telefono distraído y pasan cosas”, dijo Jayling Ruedacruz, residente de Rogers Park.

Según detectives, en cada uno de los actos, los ladrones salen de un auto y roban a punta de pistola, en algunos casos las víctimas fueron golpeados por uno de los sospechosos.

Las autoridades dicen que los delincuentes actuarían en pareja o en grupos de cinco hombres, de entre 18 y 25 años, y suelen utilizar ropa color oscura y pasamontañas negros.

“Yo hace dos años fui atacado por dos hombres que me salieron de la nada en esta misma zona, me golpearon, pude escaparme pero me dio miedo salir de mi hogar durante mucho tiempo, con esta noticia me vuelvo a poner preocupado”, dijo Steve Zagozdon, habitante de Rogers Park.

Dos de los más recientes atracos se reportaron el lunes, uno de ellos a eso de las 3:30 de la madrugada, por las calles Randolph y Morgan al oeste de la ciudad.

Los atracos también han ocurrido en áreas como Albany Park, Rogers Park y Jefferson Park, entre otras.

“Yo me siento preocupado, no solo por mi sino porque veo familias caminando, niños, esto es una situación que preocupa y espero que las autoridades den con los sospechosos rápidamente”, dijo Zagozdon.

La policía de Chicago recomienda a la comunidad tomar estas medidas de precaución para evitar ser víctimas de estos robos:

Esté al tanto de estos crímenes y alerte a familiars y amigos que viven en el área.

Manténgase alerta de sus espacios y no se distraiga.

Ponga mucha atención a individuos o vehículos sospechosos.

Hasta el momento no hay nadie bajo custodia, mientras los detectives de la policía de Chicago están investigando estos incidentes por lo que le piden al público comunicarse con ellos de inmediato al número 312-744-8263 en caso de tener alguna información.