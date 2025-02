Los ecuatorianos que viven dentro y fuera del país escogerán a sus próximos líderes en las elecciones generales del domingo, 9 de febrero.

Conforme a datos del Consulado General del Ecuador en Chicago, hasta el año 2020 había 24,000 ecuatorianos viviendo en la Ciudad de los Vientos y de ellos unos 10,000 estaban empadronados para votar.

Si vivo en Chicago, ¿Dónde y cuándo puedo ir votar en las elecciones generales del Ecuador?

Quienes viven y están empadronados en el área de Chicago, podrán ir a votar de manera presencial el domingo, 9 de febrero de 9 a.m. a 7 p.m. en el Aspira Business and Finance and Finance High School ubicado en 2989 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60618.

Si no vives en el área de Chicago, puedes consultar tu lugar de votación aquí con tu número de cédula y fecha de nacimiento.

¿Qué requisito necesito cumplir para poder votar?

De acuerdo con el Consulado del Ecuador en Chicago, cuando acudas a tu lugar de votación, deberás presentar tu cédula de identidad, identificación consular o pasaporte ecuatoriano para cumplir con el requisito de comprobante de identidad. No importa si el documento se encuentra vigente o caducado, según indicó el consulado.

Sin embargo, el consulado aclaró que, aquellas personas que realizaron el cambio de domicilio electoral (que se hayan empadronado) en o antes del 11 de mayo de 2024 son las que pueden votar en las elecciones generales del 9 de febrero.

¿No alcanzaste a la fecha límite para el cambio de domicilio electoral? Aquellos que desean empadronarse para futuras elecciones, lo pueden hacer a través del siguiente enlace: https://app02.cne.gob.ec/cambiosexterior/Inicio.aspx

¿Cuáles son las contiendas que se disputan en las elecciones generales?

El día de la votación, recibirán cuatro papeletas:

Presidente y vicepresidente Representantes nacionales Delegados del exterior Parlamentarios andinos

CALENDARIO ELECTORAL

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, estas son las fechas importantes a tener en cuenta para las elecciones generales:

Del 5 de enero al 6 de febrero - Campaña electoral

19 de enero - Primer simulacro y debate presidencial

26 de enero - Segundo simulacro

6 de febrero - Sufragio de Personas Privadas de Libertad (PPL) sin Sentencia Condenatoria Ejecutoriada

7 de febrero - Sufragio Voto en Casa y Silencio Electoral

9 de febrero - Sufragio General

De haber una segunda vuelta, la elección está programada para llevarse a cabo el domingo, 13 de abril. Para ver el calendario electoral, haz clic aquí.