Senado de Illinois apoya plan para elegir a 10 de los miembros de la junta escolar de Chicago

En una aprobación tibia, este martes el Senado de Illinois aprobó una medida que permitiría la elección de solo 10 de los 21 miembros de la junta escolar de Chicago en noviembre.

La aprobación del plan, respaldado por el alcalde Brandon Johnson y el Sindicato de Maestros de Chicago, con un voto de 37 a 20, se produjo después de que el alcalde instara al presidente del Senado estatal, Don Harmon, a apoyar una elección para 10 asientos este año.

Esto deja al alcalde la tarea de nombrar a los otros 11, y con Johnson a cargo de las Escuelas Públicas de Chicago casi hasta el final de su mandato. Los primeros miembros de la junta elegidos servirían mandatos de cuatro años, y los votantes podrían elegir quiénes ocuparían los asientos designados en 2026 para crear una junta totalmente elegida en enero de 2027.

Esta estructura coincide con la legislación original de 2021 que creó la junta elegida para la ciudad y resuelve un debate que se reabrió el otoño pasado con propuestas competidoras en el Senado y la Cámara.

El senador estatal Robert Martwick, demócrata de Chicago, instó a la aprobación, a pesar de las divisiones destacadas en el piso del Senado y durante una audiencia anterior en el comité, incluyendo preocupaciones de que el CTU y otros grupos de interés tendrían ventajas en la selección de los 10 candidatos. Pero Martwick dijo que la aprobación permite la "implementación" y solo marcaría el comienzo de las elecciones para la junta escolar.

"Si no les gusta el alcalde y no les gusta el CTU, y quieren saber quién está a cargo, piensan que debería haber más elecciones, bueno, pongamos en marcha esto", dijo Martwick. "Comencemos a poner el poder en manos de la gente, para que puedan votar y crear un gobierno que les guste. Y si hay problemas, volveremos y lo arreglaremos. Me uniré a ustedes".

Justo antes de la votación, Harmon, demócrata de Oak Park, dijo a los senadores: "No hacer nada no es una opción". Antes, durante una audiencia del Comité Ejecutivo del Senado de Illinois, Harmon calificó el proyecto de ley como un "compromiso" y dijo: "Me imagino que podría estar de acuerdo con muchos de los opositores que están aquí para testificar".

"Este no es un proyecto de ley perfecto. No hay tal cosa. Sigo pensando que el proyecto de ley superior es el que el Senado aprobó en el otoño y que está en el Comité de Reglas de la Cámara", dijo Harmon. "Si la Cámara cambiara de opinión, podrían enviarlo al gobernador hoy. No espero que lo hagan".

Esa medida habría permitido que la junta fuera completamente elegida tan pronto como este año.

La medida que aprobó el Senado el martes incluye disposiciones éticas solicitadas por Harmon el año pasado, incluido quién puede servir como miembro de la junta. El demócrata de Oak Park había dicho públicamente que esperaba recibir una "dirección clara" de Johnson después de una disputa no resuelta sobre cuántos asientos se elegirían este otoño.

Varios opositores hablaron durante la audiencia del comité, con el alderman del Distrito 36, Gilbert "Gil" Villegas, llamándolo un "proyecto de ley del CTU PAC" e insinuando que el proceso establecido en el proyecto de ley daría al sindicato ventaja en la elección y en la financiación de sus campañas.

Se espera que este verano el Sindicato de Maestros vaya a negociar con el alcalde Brandon Johnson para sus contratos que incluyan ajustes en los salarios que reflejen el costo de vida con la inflación.

"Este proceso comenzó siendo transparente. Créanme, teníamos esperanza. Ahora, las etapas finales las ha liderado el CTU PAC a puertas cerradas y con poca o ninguna transparencia", dijo Villegas. "El CTU PAC quiere 1,000 firmas para un asiento en la junta escolar. Esto no beneficia a la comunidad que ha estado pidiendo una junta escolar totalmente elegida. La cantidad de firmas requeridas favorece a un grupo como el CTU, que tiene la infraestructura para recoger firmas masivamente, un grupo bien financiado de personal, en oposición a padres comunes y verdaderos activistas comunitarios".

Esto también podría beneficiar a otros grupos, como organizaciones charter y reformadores educativos adinerados, que tienen la infraestructura para recoger firmas.

Kids First Chicago, una organización sin fines de lucro de defensa de la educación respaldada por negocios, dijo que la regla de las firmas "favorecería a los candidatos con conexiones políticas, el respaldo de grupos de interés y los medios financieros para navegar por estos estrictos criterios".

Jessica Cañas, directora de programas y colaboraciones en Kids First, dijo que la junta escolar elegida "representa un paso monumental hacia adelante" para la educación de la ciudad, pero el grupo tiene reservas sobre la versión del Senado.

La organización dijo que le preocupa que las familias afroamericanas y latinas estén subrepresentadas en el mapa electoral, que tiene cuatro distritos predominantemente blancos con solo tres distritos predominantemente negros y tres latinos. Kids First aboga por permitir que los no ciudadanos voten y sirvan en la junta, y por disposiciones que establezcan límites a las contribuciones de campaña y permitan que los miembros de la junta reciban remuneración.

Valerie Leonard, de Illinois African Americans for Equitable Redistricting, dijo que el proceso electoral sería complicado y "no sería una buena política pública".

"Esto me recuerda a los TIF, y sabes lo enrevesado y complicado que fue ese proceso", dijo Leonard. "Cuando tienes un proceso tan complicado , tiende a evitar que la gente participe".

La medida debe ser aprobada aún por la Cámara de Illinois. El CTU se negó a hacer comentarios sobre la legislación.