El parque acuático más grande de Illinois pronto cerrará sus puertas por la temporada

ILLINOIS- Raging Waves, el parque acuático más grande del estado pronto cerrará sus puertas para la temporada el lunes, 5 de septiembre.

Si piensas ir con tus amigos o familia antes de decirle adiós al verano tienes hasta el Día del Trabajo para disfrutar los enormes toboganes, piscina de olas y demás atracciones que ofrece el parque.

Raging Waves está ubicado en 4000 N. Bridge St. fuera de la ruta 47 en Yorkville, a unas 50 millas al oeste de Chicago en el condado Kendall. Según Google Maps, el parque está a unas 9.5 millas de Aurora y a unos 35 minutos de Naperville.

Según el sitio web, el horario es de 10 a.m. a 6 p. m. y de 11 a.m. a 5 p. m. en ciertos días de la semana. Y en el fin de semana de cierre, del 3 al 5 de septiembre, el horario es de 10 a.m. a 5 p.m.

Los boletos para cualquier día comienzan en $44.99 o $29.99 si seleccionas una fecha en particular con anticipación.

El estacionamiento no está incluido en el precio del boleto diario y comienza en $10. Los alquileres de casilleros comienzan en $12 y las cabañas comienzan en $200.

Solo se permiten bolsas transparentes o de malla en el parque, junto con bolsas de pañales y hieleras pequeñas. No se permite comida ni bebida del exterior. Los invitados pueden traer una botella de agua vacía y dos botellas de agua selladas de fábrica.