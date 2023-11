El número de desafíos a los libros se expande a más de 500 en bibliotecas y escuelas del área de Chicago

Desde que se emitió nuestro primer informe en octubre, NBC 5 Investigates se ha enterado de que la cantidad de desafíos a libros y otros materiales de lectura en escuelas y bibliotecas públicas ha seguido aumentando, ahora hasta más de 529 desafíos separados en el área de Chicago.

La mayoría de esos desafíos –o más de 300– se han producido en los últimos tres años.

Como parte de nuestra investigación de meses de duración, NBC 5 Investigates envió solicitudes de registros públicos a 600 distritos escolares y bibliotecas. Le pedimos a cada escuela y biblioteca registros de todas las impugnaciones que habían recibido con respecto a libros u otro material en sus bibliotecas y aulas, incluidos los artículos que la gente quería eliminar o prohibir.

NBC 5 Investigates recibió respuestas de 174 bibliotecas públicas y 289 distritos escolares en el área de Chicago. La mayoría de los libros cuestionados (38 por ciento) involucraban libros que cubrían temas de orientación sexual o identidad de género, seguidos de materiales que abordaban la raza, que representaban el 17 por ciento de los libros cuestionados en el área de Chicago.

Uno de esos libros incluye “La Casa en Mango Street” escrito por Sandra Cisneros.

NBC 5 Investigates habló recientemente con Cisneros sobre su libro y los desafíos que ha enfrentado, incluido enfrentar una prohibición en estados como Arizona.

Esta es una parte de nuestra conversación:

“Bueno, creo que vivimos en tiempos tan polarizados, que muchas veces vemos personas prohibiendo libros que ni siquiera han leído, han leído una parte, tal vez una descripción incendiaria. No han analizado la totalidad”, dijo Cisneros a NBC 5 Investigates.

Cisneros escribió el libro hace más de 40 años y dijo que se sintió inspirada por su enseñanza en la comunidad de Pilsen. Ella nos dijo que entrelazó las historias y experiencias de vida de sus estudiantes en "La Casa en Mango Street". El libro, que ha ganado varios premios y es de lectura obligatoria para algunos estudiantes, toca temas de adultos y temas delicados, incluida la agresión sexual.

“No sabía qué hacer con sus vidas. No sabía cómo proteger a mis hijas o a mis jóvenes de la violencia o de las cosas horribles que estaban sucediendo y que no deberían estarle sucediendo a ningún ser humano, y mucho menos a alguien que aún era un niño”, dijo Cisneros.

Como parte de nuestra investigación, NBC 5 Investigates solicitó documentos sobre algunos de estos desafíos de libros.

Un correo electrónico obtenido a través de una solicitud de registros públicos muestra que un padre de Perú, Illinois, envió un correo electrónico al director de la escuela secundaria LaSalle Perú pidiendo que sacaran a su hijo de una clase de inglés en la que “La Casa en Mango Street” era parte del plan de estudios.

"Mi hijo está actualmente inscrito en una clase de teoría crítica de la raza 'racista'", escribió el padre. “No enseñamos a nuestros hijos a ser racistas mediante lecciones impartidas en esta clase multicultural. Necesitamos que lo retiren de esta clase inmediatamente”.

El director de la escuela respondió y le dijo a los padres que “no enseñamos en absoluto a nuestros estudiantes a ser racistas o intolerantes con los demás”.

En un correo electrónico de seguimiento, el padre criticó el contenido del libro y la escuela finalmente permitió que su hijo fuera transferido a otra clase.

NBC 5 Investigates envió correos electrónicos separados a los padres en busca de comentarios. Cuando lo contactamos por teléfono, dijo que el libro era uno de varios que él y su esposa consideraban “inapropiados para el aula”.

Al ser consultada sobre las críticas y el contenido que ha enfrentado su libro, Cisneros dijo:

“Escribí el libro de una manera tan delicada que no hay nada que pueda ofender a nadie si no estás iniciado en este tema. Entonces, ya conoces a un niño pequeño, y los niños lo hacen, leen un libro escrito para alguien un poco mayor, pero yo escribo sobre las cosas de una manera muy poética y lírica para que no sea explícito”.

Cisneros dijo que le gusta escuchar y responder a sus críticos y compara sus libros con la medicina, y agregó que no todos los libros serán la receta correcta para todas las personas.

“Así que espero que las personas que están un poco asustadas por esto puedan entender que esta es la realidad de mi comunidad, y el poder de un libro es poder verse a uno mismo en una piel que no es la suya y ver a las personas más diferentes. tú, y entiendes – ¡oh! - Ese soy yo."

Según nuestra investigación, con diferencia el libro más cuestionado es “Gender Queer: A Memoir”, cuyo autor dijo que el libro era una forma de explicar a familiares y amigos lo que es ser no binario o asexual. El libro contiene ilustraciones gráficas de actos sexuales, lo que ha provocado protestas y desafíos por parte de grupos de derechos de los padres que han argumentado que es obsceno y pornográfico.

La Asociación Estadounidense de Bibliotecas dijo el año pasado que dio seguimiento a más de 1200 demandas para censurar ciertos libros de la biblioteca, un aumento con respecto a 2021, cuando se cuestionaron más de 700 materiales. La cifra del año pasado marcó la mayor cantidad de desafíos que ha visto la ALA desde que comenzó a rastrear esos datos hace más de 20 años.

NBC 5 Investigates encontró que esa cifra es claramente un conteo insuficiente aquí en el área de Chicago.

La ALA dijo que, como resultado de nuestra investigación original en octubre, planeaba actualizar su base de datos para incluir nuestros hallazgos.