El Maratón de Chicago del Bank of America de 2024 podría establecer otro récord

Se espera que el Maratón de Chicago del Bank of America experimente otro año récord en 2024.

Después de establecer un récord de asistencia en 2023, los organizadores del maratón han anunciado una vez más que el grupo de corredores podría hacer historia.

Falta poco más de un mes para la carrera de 2024.

Los organizadores han dicho que se estima que unos 50,000 corredores estarán en la línea de salida en el centro de Chicago, una cifra que rompería el récord del año pasado de 47,000.

“El Maratón de Chicago del Bank of America de 2023 batió récords en todos los ámbitos, desde actuaciones históricas e innumerables récords personales hasta participación récord y recaudación de fondos de caridad”, dijo la directora ejecutiva de la carrera, Carey Pinkowski, en un comunicado. “La energía y la emoción del día de la carrera captaron la atención de corredores de todo el mundo y nos sentimos honrados por el extraordinario interés que hemos visto como resultado. Esperamos dar la bienvenida a un nuevo grupo de participantes en 2024 y una vez más organizar una carrera que una a las comunidades de corredores locales y globales en las calles de Chicago”.

Esto es lo que hay que saber sobre la carrera de 2024:

¿Cuándo es el Maratón de Chicago de 2024?

El Maratón de Chicago del Bank of America 2024 comenzará y terminará el 13 de octubre en el Grant Park de Chicago.

¿Quién correrá el Maratón de Chicago de 2024?

El Maratón de Chicago del Bank of America 2024 contará con campeones anteriores y emocionantes estrellas del maratón mientras los organizadores revelan la alineación de atletas de élite de este año.

La alineación está destacada por dos de las "10 mujeres más rápidas de todos los tiempos, dos de las estrellas de maratón más emocionantes del mundo que compiten en los Estados Unidos por primera vez y ambas campeonas defensoras en el campo de sillas de ruedas".

"Estamos acostumbrados a hacer historia en el Maratón de Chicago del Bank of America", dijo en un comunicado la directora ejecutiva de carreras, Carey Pinkowski. "Con algunos de los atletas más rápidos del mundo uniéndose a nosotros este otoño, tenemos la esperanza de continuar con la tradición de grandes actuaciones este año".

Vea la alineación de élite completa aquí.

¿Dónde está la línea de salida?

La línea de salida está ubicada en Grant Park en la intersección de Columbus Drive y Monroe Street.

¿Cuál es la ruta del recorrido del maratón 2024?

Vea la ruta completa aquí y vea una vista previa de cómo se verá a continuación.

