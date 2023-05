El festival de música ‘Pride in The Park’ de Chicago anuncia a su batería de artistas

Anunciado como el "festival de música LGBTQ+ más grande del medio oeste", Pride in the Park se llevará a cabo el 23 y 24 de junio en Grant Park. Pero el fin de semana no solo incluye música.

"Mucho más que un festival de música, Pride in the Park está diseñado para brindar a LGBTQ+ y sus aliados una experiencia de festival de música positiva, inmersiva y más inclusiva, con la misión de crear música, amor y comunidad", expresaron los organizadores en un comunicado.

La programación musical para el festival de dos días se dará a conocer en Fases, dijeron los organizadores en las redes sociales.

"Fase 2 próximamente", se lee en una publicación de Instagram del festival.

Los artistas principales del festival de dos días incluyen al DJ Zedd, ganador del premio Grammy, la estrella del rap nominada al Grammy Saweetie, el DJ Years & Years, ganador del premio Grammy, Zara Larson y Circuit Mom de Chicago. Otros actos musicales incluyen a DJ Lady D, DJ Mohammad, Boy J, Exna, O'Laysia, Kenya J Sanchez, DJ Ca$h Era, XO Carrington, Nico, DJ Zel, Platinum Carrington y más.

Los cabezas de cartel de "Pride in the Park" de 2022 incluyeron a The Chainsmokers y Alesso.

"Pride in the Park" se lleva a cabo el 23 y 24 de junio a partir de las 3 p.m. a 10 p. m., en Butler Field en Grant Park. Las entradas están actualmente a la venta.