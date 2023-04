Cierran cuatro tiendas Walmart en Chicago, ¿qué sigue para quienes buscan comida y dependen de medicamentos recetados?

CHICAGO - Este lunes hubo clientes que llegaron hasta la tienda Walmart en La Villita sin saber que sus puertas habían cerrado permanentemente.

"Pues es una desventaja ahora que tengo que buscar otro lugar, verdad, para hacer mis cosas. Yo soy una persona incapacitada", dijo Rosalía Pacheco.

Mientras que Eric Atikes, comentó que Walmart "tenía buenos precios, Target es más caro. Vamos a tener que ir más lejos, va a costar más dinero en gasolina, más vivimos en Chicago donde las condiciones del tiempo también pueden ser un problema".

Este domingo cerraron cuatro tiendas Walmart en los vecindarios de Lakeview, La Villita, Chatham y Bronzeville. Sin embargo, directivos de Walmart informaron que las farmacias continuarán abiertas por un mes para que sus clientes puedan iniciar un proceso para transferir sus recetas. "Las farmacias en estos lugares permanecerán abiertas para atender a los pacientes hasta por 30 días para transferir las recetas a otro lugar conveniente", leyó el comunicado.

A pesar de que las farmacias continuarán abiertas hasta el 12 de mayo en estos cuatro establecimientos, hay consumidores que no lo sabían y tampoco fueron notificados de cómo pasar a la farmacia. "La puerta está cerrada, ¿cómo entra uno a la farmacia?", cuestionó Pacheco.

"Llegamos aquí, no sabíamos que estaba cerrado y la puerta está cerrada. Y no sabíamos hasta que usted me dijo que es en la otra puerta así que podemos ir por el otro lado para la farmacia, pero nosotros no estábamos informados. Deberían de trabajar mejor en la comunicación", sostuvo Nyltzia Morales.

Ante los inconvenientes que pudieran traer los cierres de estas tiendas, varios funcionarios públicos cuentan con un plan de ayuda para sus residentes.

"Por favor vengan a mi oficina para que nosotros podamos tratar de ayudarles a buscar un lugar, pero aquí también en la comunidad de La Villita tenemos Pan de Vida, es en la calle 27, y cualquier persona que esté en gran necesidad cada día en la mañana hay dispensa de comida", explicó Mike Rodríguez, concejal del distrito 22.

También durante el fin de semana la organización My Block, My Hood, My City distribuyó alimentos.

Con estos establecimientos aumentó a 7 el número de tiendas Walmart que han cerrado en Chicago y los suburbios desde inicio de año.