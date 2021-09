Dos excepciones que permitirán a los corredores del Bank of America Chicago Marathon aplazar su inscripción hasta 2022

El Bank of America Chicago Marathon ha anunciado dos nuevas excepciones que permitirán a algunos corredores aplazar sus inscripciones hasta 2022, si es necesario en el período previo a la carrera de este año.

En una actualización dada a conocer este martes, los organizadores indicaron que los participantes que den positivo a COVID-19 en los 14 días antes del evento, es decir, a partir del 27 de septiembre, podrán completar un formulario en línea solicitando aplazar su lugar y la tarifa de entrada hasta 2022.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Dichas solicitudes solo se permitirán desde la medianoche del 27 de septiembre hasta las 11:59 p.m. el 10 de octubre.

Los corredores que se registren como no residentes de Estados Unidos también serán elegibles para diferir su participación en la carrera y su tarifa de inscripción. Dichos participantes deberán completar un formulario en línea antes de las 5 p.m. el 6 de octubre.

Aquellos que no son elegibles para ninguna de las excepciones, pero que deben cancelar su registro, pueden hacerlo hasta las 5 p.m. el 6 de octubre y aunque su tarifa de entrada no será reembolsada, tendrán la participación garantizada para el próximo evento.

Los protocolos COVID-19 del maratón se dieron a conocer el mes pasado para la carrera del 10 de octubre, junto con la lista de corredores de élite de este año.

Ya se acerca la carrera de 26 millas más importante de la ciudad el domingo, 10 de octubre.

Los participantes registrados que no estén completamente vacunados deben proporcionar un resultado negativo de una prueba administrada dentro de las 72 horas posteriores a su asistencia al Maratón de Chicago, según los organizadores.

"Totalmente vacunados", según el evento, se define como "dos semanas después de la segunda dosis o de la dosis única”.

La prueba de vacunación puede presentarse en forma impresa, fotocopia o versión digital. También es necesario presentar ese documento o una prueba COVID-19 negativa para ingresar a Abbott Health & Fitness Expo.

"Las personas que no puedan demostrar una vacunación completa o una prueba negativa no podrán ingresar al Health & Fitness Expo y no podrán recoger los materiales necesarios para la carrera", señalaron los organizadores.

Además, todos los asistentes deben usar mascarilla en interiores. Se exhorta a los participantes a que usen cubrebocas en Grant Park antes de comenzar la carrera. Habrá mascarillas disponibles para los participantes después de la carrera.