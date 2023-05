Dos bares de Chicago están entre los mejores de Norteamérica

Chicago tiene una reputación bien merecida como ciudad de bares estupendos, y ese estatus está siendo reconocido en una nueva clasificación de los mejores bares de Norteamérica.

Esa clasificación incluye bares de todo el continente, y dos establecimientos de Chicago han merecido figurar entre los "50 mejores bares de Norteamérica".

Kumiko, que ocupa el nº 8 de la lista, se describe como un "Japanese Dining Bar". Kumiko, situado en el West Loop, ofrece una amplia variedad de cócteles y cervezas, y está abierto tanto para clientes sin cita previa como para reservas.

Milk Room también está en la lista, en el puesto 38. El bar fue en su día un bar clandestino. El bar fue en su día un bar clandestino, según su página web, y ofrece una carta especial de cócteles que se basa en gran medida en licores añejos, incluida una gran selección de whisky.

Es necesario reservar en el bar, situado en la segunda planta de la Asociación Atlética de Chicago.

Cuatro de los siete mejores bares, incluido el nº 1 Double Chicken Please, están en Nueva York. Handshake Speakeasy, de Ciudad de México, ocupa el nº 2, seguido de Katana Kitten, de Nueva York, Licorería Limantour, de Ciudad de México, y Jewel of the South, de Nueva Orleans, entre los cinco primeros.

El grupo North America's 50 Best Bars se creó en 2022. La clasificación anual se elabora a partir de los votos de un grupo de 260 expertos del sector de los bares de EEUU, Canadá, México y el Caribe.

La clasificación se hizo pública durante una ceremonia de entrega de premios celebrada la semana pasada.