¿Dónde tendrás que presentar el comprobante de vacunación en Chicago?

A partir del 3 de enero, Chicago exigirá una prueba de vacunación contra COVID-19, para comer al interior de restaurantes, ingresar a gimnasios y otros espacios interiores ante la rápida propagación de la variante Ómicron.

La nueva medida requiere que cualquier persona de 5 años o más deberá enseñar un comprobante de vacunación al ingresar al interior de restaurantes, bares, gimnasios, salones de eventos y otros lugares de entretenimiento donde se sirva comida o bebida.

Clientes de 16 años o más que deseen entrar a estos establecimientos deberán proporcionar una identificación que coincida con su registro de vacunación.

La medida también establece que, si los empleados de estos negocios y establecimientos no están completamente vacunados, el empleador debe asegurarse de que continúen usando mascarillas cuando interactúen con los clientes y proporcionen una prueba negativa de COVID-19 semanalmente.

“Este nuevo requisito no eliminará por completo el riesgo de que contagiarse con COVID-19, pero ayudará a garantizar un ambiente mucho más seguro para los habitantes de Chicago que están completamente vacunados, así como para los empleados que trabajan en estos entornos de mayor riesgo. A medida que nos adentramos en los meses de invierno, debemos dar este paso ahora”, dijo la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady.

“Con Ómicron, esperamos ver muchas más reinfecciones y alza de casos, pero afortunadamente las vacunas continúan protegiendo muy bien contra enfermedades graves, hospitalizaciones y la muerte, y más aún cuando las personas también han recibido una vacuna de refuerzo", explicó Arwady.

"Sigo muy preocupada por los cientos de miles de habitantes de Chicago que aún no han recibido ni una sola dosis de la vacuna, o no se han recuperado totalmente de la infección. Me preocupa la salud de ellos, pero también el riesgo que representan para la salud de los demás y para nuestra capacidad hospitalaria, mientras continúe el rebrote de caso debemos limitar esos riesgos ", enfatizó la comisionada.

Lugares donde se requerirá prueba de vacuna

Interior de restaurantes o establecimientos donde se sirvan alimentos o bebidas, incluyendo bares, establecimientos de comida rápida, cafeterías, salas de degustación, comedores en el interior de supermercados o tiendas, cervecerías, bodegas, destilerías, salones de banquetes y eventos, salones de baile en hoteles.

Interior de gimnasios y lugares de acondicionamiento físico, que incluyen, instalaciones recreativas, clases de yoga, pilates, ciclismo, estudios de baile, gimnasios dentro de hoteles, gimnasios de boxeo y kickboxing, campamentos de entrenamiento de físico y otros e instalaciones utilizadas para clases.

Lugares de entretenimiento y recreación en interiores donde se sirvan alimentos o bebidas, incluyendo, cines, salas de música y conciertos, lugares de espectáculos en vivo, lugares de entretenimiento para adultos, lugares para eventos comerciales y fiestas, estadios deportivos, teatros de artes escénicas, boliches, salas de juegos, billares, centros de entretenimiento familiar.

Lugares exentos de la medida

Sitios o lugares de cultos religiosos

Supermercados o tiendas de comestibles sin comedores en el interior

Establecimientos dentro de los aeropuertos O ‘Hare y Midway

Espacios cerrados en edificios residenciales u oficinas cuyo uso está limitado a residentes, propietarios o inquilinos del edificio.

Establecimientos que reparten alimentos y servicios caritativos

Escuelas y guarderías

No necesitarán enseñar prueba de vacuna:

Personas que entren a un establecimiento por menos de 10 minutos ya sea para recoger comida, hacer entregas, o usar el baño.

Artista o intérprete, que no sea residente de Chicago y que no preste servicios con regularidad en el interior de establecimientos y cualquier otra persona, que no sea residente de Chicago que acompañe a ese artista durante la actuación o presentación.

Atletas profesionales que no sean residentes de Chicago que tengan que entrar o visitar un lugar cerrado como parte de su rutina empleo para los propósitos de competencia de atletas profesionales y equipos deportivos.

Personas que previamente hayan recibido una exención médica o religiosa, siempre y cuando que esos clientes muestren la prueba de la exención médica o religiosa y una prueba de COVID-19 administrada por un médico profesional dentro de las últimas 72 horas antes de ingresar al establecimiento.

Cualquier persona de 18 años o menos que ingresa a un espacio cerrado para participar de alguna actividad organizada por una escuela o un programa extracurricular ofrecido por cualquier escuela pública o privada desde kínder hasta grado 12.

Personas que ingresen a un centro de votación municipal, estatal o federal, o que entren para ayudar o acompañar a un votante u observar tal elección.

