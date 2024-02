Dónde recibir cenizas en Chicago más allá de las iglesias

CHICAGO - El Miércoles de Ceniza marca el comienzo de la Cuaresma, un período solemne de 40 días dedicado a la reflexión, la oración, la preparación espiritual y el ayuno antes de la Pascua. Como expresión exterior de su fe, a los católicos se les puede aplicar ceniza en la frente en forma de cruz en este día.

Los católicos del área de Chicago tendrán varias opciones para recibir las cenizas el Miércoles de Ceniza este 14 de febrero. Y es que, además de los servicios que albergan las parroquias, el clero y su personal distribuirán cenizas en lugares únicos.

Fieles católicos quienes estén viajando en trenes o les toque viajar por avión este día, tendrán la oportunidad de recibir cenizas en varias estaciones de tren de la CTA y en los aeropuertos internacionales de O'Hare y Midway.

UBICACIONES Y HORARIOS:

La Parroquia Cristo Rey en La Villita distribuirá cenizas de 2:30 p.m. a 5 p.m. en Manuel Pérez Jr. Memorial Plaza, 4345 W. 26th Street. El clero también estará disponible para escuchar confesiones durante ese tiempo.

La Iglesia Old St. Patrick en el vecindario de West Loop distribuirá cenizas en los siguientes lugares y horarios:

7:30 a.m. – 9:30 a. m. y mediodía – 1:30 p. m.: Union Station, 255 S. Canal St., Chicago

7:30 a.m. – 9:30 a. m.: Parada Morgan ‘L’ (estación de la línea Verde/Rosa), 958 W. Lake St., Chicago

9:30 a.m. – 11:30 a.m.: Parque Bartelme (Mary) en la esquina de las calles Sangamon y Monroe

Faith Table, una coalición interreligiosa de instituciones religiosas unidas para trabajar en colaboración en la construcción de una comunidad más saludable, distribuirá cenizas de 7 a.m. a 9 a.m. y de 5 p.m. a 7 p.m. en las siguientes entradas de las estaciones de la CTA:

Línea Rosa de la CTA: Central Park, California, Kedzie, Damen, 18th Street

Línea Naranja de CTA: Western Avenue

Línea Roja de CTA: Calle 63

La Capellanía Católica del Aeropuerto de Chicago, ubicada en el Aeropuerto Internacional O'Hare y el Aeropuerto Internacional Midway, ofrecerá cenizas en misas y servicios litúrgicos durante todo el día:

Información sobre la Capilla del Aeropuerto O'Hare:

Horario de misas: 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m. y 4 p.m.

Horario de los servicios litúrgicos: 8 a.m., 10 a.m., mediodía, 2 p.m. y 3 p. m.

Cada ceremonia tendrá una duración de 30 minutos. La Sagrada Comunión solo se dará en la Misa. Las cenizas solo se distribuirán durante las Misas o servicios litúrgicos.

La Capilla del Aeropuerto O'Hare está ubicada en la Terminal 2 - Nivel Mezzanine (Seguridad exterior)

Información del Aeropuerto Internacional Midway:

Horario de misas: 10 a. m., mediodía. y 2 p. m.

Horario de los servicios litúrgicos: 11 a.m., 1 p.m. y 3 p.m.

Cada ceremonia tendrá una duración de 30 minutos. La Sagrada Comunión solo se dará en la Misa. Las cenizas solo se distribuirán durante las Misas o servicios litúrgicos.

La Capilla del Aeropuerto Midway está ubicada en la Sala C – Nivel Mezzanine (Seguridad Interior)

Para obtener más información sobre los servicios del aeropuerto, llame al 773.686.AMEN (2636) o visite http://www.cacc.us/ o http://www.airportchapels.org/ashwednesday.html