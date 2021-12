Don Gonzalo, el elotero de Belmont Cragin que fue golpeado y asaltado recibe ayuda de $19,000

El viernes Gonzalo García, un vendedor ambulante quien sobrevivió a un inesperado asalto y golpiza en Blemont Cragin, vivió un emotivo día al ser obsequiado con un cheque y varias ofertas de trabajo.

García, de 58 años, y originario de Veracruz, México fue atacado y robado el pasado 3 de diciembre en la esquina de la cuadra 5200 de la avenida Grand cuando esperaba por su autobús tras terminar su jornada de trabajo.

García dijo que cuando cayó al suelo y mientras sangraba, los atacantes le robaron unos $300 de su bolsillo. "No sé quiénes eran, me golpearon para que no pudiera perseguirlos".

Tras enterarse de lo ocurrido, Brenda Correa, una joven de 16 años y Alonso Zaragoza, organizador y administrador de la página comunitaria Belmont Cragin United, crearon una recolección de fondos en línea para Don Gonzalo, y que gracias a las aportaciones de buenos samaritanos lograron recaudar 19 mil dólares en tan solo dos días.

“El solo quería trabajar no está en las calles pidiendo dinero, está trabajando, le robaron su dinero y eso no es justo”, dijo Correa.

A parte de la gran suma de dinero que recaudaron, también lograron conseguirle a Don Gonzalo, varias ofertas de empleo.

“Le conseguimos ofertas de trabajos aquí y afuera de la comunidad hasta Joliet, lo quieren porque tiene una ética de trabajo que es fuerte”, añadió Zaragoza.

“No tengo con que pagarles la verdad gracias a Dios por darles esa fuerza de voluntad que me brindaron a mí”, dijo un emotivo Gonzalo al recibir el cheque.

Mientras tanto, la policía de Chicago ha dicho que el caso de Don Gonzalo sigue bajo investigación y no tienen a nadie bajo custodia.

