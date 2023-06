Director de los Bears y el alcalde de Chicago se reúnen, mientras el equipo explora opciones

Los Chicago Bears anunciaron la semana pasada que explorarían otras opciones fuera de Arlington Heights luego de un problema fiscal, pero ¿podría eso significar que Soldier Field está nuevamente en juego?

El presidente y director ejecutivo de los Bears, Kevin Warren, emitió una declaración conjunta con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, el miércoles.

“Hoy nos reunimos y discutimos nuestros valores compartidos y nuestro compromiso con la ciudad de Chicago, la importancia de las raíces profundas y la necesidad de una inversión comunitaria equitativa en toda la ciudad”, decía el comunicado. “Ambos estamos comprometidos con la idea de que la ciudad y sus principales instituciones cívicas deben crecer y evolucionar juntas para satisfacer las necesidades del futuro. Esperamos continuar el diálogo en torno a estos valores compartidos”.

Si bien la declaración no menciona directamente el Soldier Field o el futuro estadio de los Bears, viene inmediatamente después de que el equipo dijera que sus planes de Arlington Park estaban "en riesgo".

En un comunicado a NBC Chicago el viernes, los Bears dijeron que mientras todavía están trabajando en la ubicación de Arlington Heights, "ya no es nuestro único enfoque".

“El objetivo de los Chicago Bears de construir el proyecto de desarrollo individual más grande en la historia de Illinois liderado por miles de millones de dólares en inversión de capital privado y los empleos y beneficios económicos generados está en riesgo en Arlington Heights”, decía el comunicado del equipo.

“El estadio-proyecto basado sigue siendo ampliamente popular en Arlington Heights, el área de Chicago y el estado. Sin embargo, la evaluación original de la propiedad de cinco veces el valor fiscal de 2021, y el acuerdo reciente con Churchill Downs para 2022 que es tres veces mayor, no refleja que la propiedad no está operativa y no es comercialmente viable en su estado actual. Continuaremos con la actividad de demolición en curso y trabajaremos para avanzar en Arlington Heights, pero ya no es nuestro único enfoque. Es nuestra responsabilidad escuchar a otros municipios en el área de Chicago sobre ubicaciones potenciales que puedan brindar esta oportunidad de transformación para nuestros fanáticos, nuestro club y el estado de Illinois”.

Fuera de Chicago, un portavoz de Naperville también confirmó que el alcalde Scott Wehrli "se acercó a la organización Chicago Bears para presentarla como una comunidad próspera con múltiples oportunidades para la inversión comercial".

En una carta al presidente y director ejecutivo de los Bears, Kevin Warren, la semana pasada, Wehrli promocionó la accesibilidad de la comunidad y dijo que ya hay varios sitios disponibles o que pronto estarán disponibles para el futuro hogar de los Bears.

“Como fanático de los Bears de toda la vida, respeto que el equipo haya decidido que desarrollar y operar su propio estadio es esencial para el éxito en el campo y la búsqueda de campeonatos”, decía la carta. "En nombre de la ciudad de Naperville, me gustaría presentar formalmente nuestra comunidad a su organización mientras considera o reevalúa su reubicación planificada. La ciudad agradecería la oportunidad de revisar sus necesidades comerciales y nuestras propiedades disponibles".

El equipo había recibido recientemente la aprobación para comenzar la fase inicial de los planes de demolición en Arlington Heights.

El pueblo publicó en su sitio web el mes pasado que se aprobó la Fase 1 del proyecto, que permite la demolición interior, específicamente derribando la tribuna, la oficina y el edificio jockey.

El pueblo de Arlington Heights emitió un comunicado el viernes después de que el equipo revelara que está explorando otras posibles ubicaciones.

"… The Village siempre ha esperado que el club explore todos y cada uno de los lugares viables como parte de su proceso de diligencia debida", se lee en parte en el comunicado.

El pueblo continuó promocionando los beneficios de la ubicación de Arlington Park, como tener una estación Metra dedicada y fácil acceso al aeropuerto O'Hare, así como a la Interestatal 90 y la Ruta 53.