Día del apagón económico: por qué algunos boicotearán a los principales minoristas el viernes

Una organización de base llamada The People's Union USA está animando a los residentes de Estados Unidos a no gastar dinero el viernes, lo que muchos llaman un "apagón económico" para protestar contra lo que el fundador del grupo ve como la influencia maligna de los multimillonarios, las grandes corporaciones y los dos principales partidos políticos en las vidas de los trabajadores estadounidenses.

"El 28 de febrero es un inicio simbólico de la resistencia económica", decía una publicación de The People's Union USA. "Un día en el que mostramos a las corporaciones y a los políticos que controlamos la economía. La fecha en sí no está vinculada a ningún acontecimiento histórico, es el comienzo de algo más grande. La primera ficha de dominó que desencadenará una cadena de acciones hasta que la gente obtenga lo que se merece".

El día también es una respuesta a algunas grandes corporaciones, como Target, que han dado marcha atrás con sus programas de diversidad, equidad e inclusión después de que el presidente Donald Trump firmara órdenes ejecutivas para recortar esas políticas. El minorista, que ha respaldado los esfuerzos de DEI destinados a elevar a las personas negras y LGBTQ+ en el pasado, anunció en enero que estaba dando marcha atrás con sus iniciativas de DEI.

Un grupo de defensa laboral llamado We Are Somebody, dirigido por Nina Turner, lanzó un boicot a Target el 1 de febrero para coincidir con el Mes de la Historia Negra.

Mientras tanto, un pastor del área de Atlanta, el reverendo Jamal Bryant, organizó un sitio web llamado targetfast.org para reclutar cristianos para un boicot de 40 días a Target a partir del 5 de marzo, que marca el Miércoles de Ceniza, el comienzo de la Cuaresma. Otros líderes religiosos han respaldado la protesta.

¿Quién está detrás del "apagón económico de 24 horas"?

People's Union USA, que se atribuye el mérito de iniciar el día sin gastos, fue fundada por John Schwarz, un profesor de meditación que vive cerca del área de Chicago, según sus cuentas de redes sociales.

El sitio web de la organización dijo que no está vinculada a un partido político, sino que representa a todas las personas. Las solicitudes de comentarios enviadas a la dirección de correo electrónico del grupo esta semana no recibieron respuesta.

El apagón planificado está programado para durar desde las 12 a.m. EST hasta las 11:59 p.m. EST del viernes. El grupo activista aconsejó a los clientes que se abstuvieran de realizar compras, ya sea en tiendas o en línea, pero particularmente en grandes minoristas o cadenas. Quiere que los participantes eviten la comida rápida y llenar los tanques de gasolina de sus autos, y dice que los compradores con emergencias o que necesitan productos esenciales deben apoyar a una pequeña empresa local y tratar de no usar una tarjeta de crédito o débito.

"Claramente, mucha gente está molesta con lo que está sucediendo en Washington", dijo a TODAY.com Brayden King, profesor de la Escuela de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern que estudia boicots y activismo. "No sienten que tengan la capacidad de expresarse, o incluso si lo hacen, no están seguros de si serán escuchados".

“Si los activistas quieren un cambio real, deben centrarse en objetivos específicos y pedir concesiones claras”, continuó King. “Demasiados objetivos diluyen la atención y hacen que la táctica sea menos efectiva”.

¿Qué tiendas están siendo boicoteadas?

El sitio web del organizador del boicot enumera una regla simple: “No gastes dinero en los días designados”. Eso incluye “no comprar en línea, no comprar comida rápida, no comprar gasolina”.

Si se deben hacer compras, deben hacerse solo en negocios locales, dice el sitio.

People’s Union USA también tiene otras iniciativas planeadas para las próximas semanas, según su sitio web, incluidos “apagones económicos” adicionales, con esfuerzos dirigidos a tiendas o marcas específicas, incluidas las siguientes:

Amazon, Whole Foods, Prime (7 al 14 de marzo)

Nestlé (21 al 28 de marzo)

Apagón económico n.° 2 (28 de marzo)

Walmart (7 al 13 de abril)

Apagón económico n.° 3 (18 de abril)

General Mills (21 al 27 de abril)

¿Tendrá algún impacto el “apagón económico”?

Anna Tuchman, profesora de marketing en la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern, dijo que cree que el apagón económico probablemente hará mella en las ventas minoristas diarias, pero no será sostenible.

"Creo que esta es una oportunidad para que los consumidores demuestren que tienen voz en un solo día", dijo. "Creo que es poco probable que veamos disminuciones sostenidas a largo plazo en la actividad económica respaldadas por este boicot".

Otros boicots han producido resultados diferentes.

Target vio una caída en las ventas en el trimestre de primavera y verano de 2023 que la cadena de descuento atribuyó en parte a la reacción de los clientes por una colección en honor a las comunidades LGBTQ+ para el Mes del Orgullo. Como resultado, Target no vendió productos del Orgullo en todas sus tiendas el año siguiente.

Tuchman estudió el impacto de un boicot contra Goya Foods durante el verano de 2020 después de que el director ejecutivo de la empresa elogiara a Trump. Pero su estudio, basado en las ventas de la firma de investigación Numerator, encontró que la marca vio un aumento de ventas impulsado por compradores de Goya por primera vez que eran desproporcionadamente de áreas fuertemente republicanas.

Sin embargo, el aumento de los ingresos resultó ser temporal; Goya no tuvo un aumento detectable de ventas después de tres semanas, dijo Tuchman.

Fue una historia diferente para Bud Light, que pasó décadas como la cerveza más vendida de Estados Unidos. Las ventas se desplomaron en 2023 después de que la marca enviara una lata conmemorativa a un influencer transgénero. Las ventas de Bud Light aún no se han recuperado por completo, según la empresa de consultoría de bebidas alcohólicas Bump Williams.

Tuchman cree que una razón es que había muchas otras cervezas que la base de clientes, en su mayoría conservadora, de la marca podía comprar para reemplazar a Bud Light.

Afya Evans, consultora política y de imagen en Atlanta, dijo que haría un punto de compras el viernes, pero se centrará en las pequeñas empresas y las marcas propiedad de negros.

Evans está al tanto de otros boicots, pero dijo que le gustó este porque cree que podría tener algún efecto en las ventas.

"Es algo más amplio", dijo. "Queremos ver cuál es el impacto. Dejemos que todos participen. Y planifiquemos a partir de ahí".