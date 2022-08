Desocupar los Albergues 2022: cómo y dónde adoptar una mascota en el área de Chicago

Las estaciones propiedad de NBC y Telemundo lanzan nuevamente la campaña de adopción de mascotas "Desocupar los Albergues", que llega a su octava edición.

La esperada campaña inicia este lunes 1 de agosto y se extiende hasta el 31 de agosto.

Desde 2015, la campaña "Desocupar los Albergues" de NBC y Telemundo ha ayudado a más de 410,000 mascotas a encontrar nuevos hogares.

Lo que debes saber sobre Desocupar los Albergues 2022

¡Tu nuevo miembro de la familia te espera! Adopta una mascota del 1 al 31 de agosto durante el evento Desocupar los Albergues de Telemundo Chicago, NBC 5 y NBC Sports Chicago. Esta es la oportunidad perfecta para hacer crecer tu familia.

Muchos refugios de animales están experimentando una oleada de nuevas mascotas durante el verano. Desafortunadamente, esto puede resultar en eutanasias debido a la falta de espacio en los refugios. Este verano ayúdanos a salvar vidas de mascotas.

¿Qué es Desocupar los Albergues?

La campaña anual Desocupar los Albergues ayuda a salvar animales de refugios en todo el país. Durante todo el mes de agosto todos los refugios participantes organizan diferentes eventos para poder darle a una mascota un nuevo hogar. Algunos están exentos de tarifas durante todo el mes, sin embargo, es posible que se apliquen otras tarifas.

¿Cómo puedo adoptar a una mascota?

Cada refugio es diferente. Mira la lista a continuación y haz clic para visitar los sitios individuales y seguir el proceso de adopción.

¿Cuándo es el evento Desocupar los Albergues 2022?

• Del 1 al 31 de agosto

• Se obervarán protocolos de COVID-19

• Consulta con el refugio local para conocer horarios de atención y procedimientos de adopción.

Refugios de Chicago y alrededores que participantes

Lista completa de refugios participantes:

4 Paws 4 U 4 Ever

29W150 Roosevelt RD, West Chicago, IL 60185

(630)-293-8772

Animal Care League

1011 Garfield St, Oak Park, IL, 60304

(708)-848-8155

Animal Rescue Foundation of Wheaton, Illinois

531 W Roosevelt Rd, Wheaton, IL, 60189

(630)-200-3828

Azrael’s Place NFP

5633 W 63rd St, Chicago, IL, 60638

(312)-854-9847

Chicago Animal Care and Control

2741 S Western Ave, Chicago, IL, 60608

(312)-728-0423

Chicagoland Animal Rescue NFP

1550 Butterfield Rd, Downers Grove, IL, 60515

(630)-426-9271

Feline Fine Cat Rescue

15035 W Bruce Rd, Homer Glen, IL, 60491

(630)-709-6972

Friends of Chicago Animal Care and Control

440 N. Orleans, Chicago, IL, 60654

(312)-203-7950

Heartland Animal Shelter

586 Palwaukee Drive, Wheeling, IL, 60090

(847)-296-6400

Hooved Animal Humane Society

10804 McConnell Road, Woodstock, IL, 60098

(815)-337-5563

Humane Indiana

421 45th St, Munster, IN, 46321

(219)-922-3811 ext. 207

Humane Society of Hobart

2054 e State Road 130, Hobart, IN, 46342

(219)-942-0103

Kankakee County Animal Control

1270 Stanford Dr, Kankakee, IL, 60901

(815)-937-2949

Kitties For Keeps Rescue

8717 Ridgeland Ave, Oak Lawn, IL, 60453

(708)-887-8337

Lakeshore PAWS

4611 Evans Avenue, Valparaiso, IN, 46385

(219)-510-3119

McHenry County Animal Control

100 N Virginia Street, Crystal Lake, IL, 60014

(815)-459-6222

Michiana Humane Society

722 Indiana Hwy 212, Michigan City, IN, 46360

(219)-872-4499 ext. 105

Orphans of the Storm

2200 Riverwoods Road, Riverwoods, IL, 60015

(847)-945-0235

PAWS Chicago

1997 N Clybourn, Chicago, IL, 60614

(773)-687-4715

Paws and Claws Chicago Rescue

1114 Judson Ave, Evanston, IL, 60202

(773)-402-9838

Peoria County Animal Protection Services

2600 NE Perry Ave, Peoria, IL, 61603

(309)-672-2440

Rover Rescue of Illinois

1512 S Randall Rd, Geneva, IL, 60134

(630)-659-8814

South Suburban Humane Society

PetSmart 4975 Cal Sag Rd, Crestwood, IL, 60443

(219)-730-7681

Spay and Stay

3060 N Lewis Ave, Waukegan, IL, 60087

(224)-875-5667

St. Sophia’s Forgotten Felines

525 W Roosevelt Road, Wheaton, IL, 60187

(630)-638-9048

The Anti-Cruelty Society

510 N LaSalle, Chicago, IL, 60654

(312)-735-0300

Treasured Friends Animal Rescue

711 US Hwy 41, Schererville, IN, 46375

(219)-743-7322

Tree House Humane Society

7225 N Western Ave, Chicago, IL, 60645

(773)-262-4000

Wags 2 Wishes – Plainfield, IL

23907 W Industrial Dr N, Plainfield, IL, 60585

(815)-254-3110

Winnebago County Animal Services

4517 N Main St, Rockford, IL, 61103

(815)-319-4127

Wright Way Rescue

5915 Lincoln Ave, Morton Grove, IL, 60053

(847)-728-5434

¿Cuántos animales han sido adoptados gracias a Desocupar los Albergues?

Hasta la fecha, más de 22,000 mascotas encontraron hogares en Chicago y sus alrededores, y más de 700,000 han sido adoptadas en todo el país. Tú puedes ayudar a Desocupar los Albergues este año. ¡Cada adopción es una vida salvada!