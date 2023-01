Desestiman caso de mujer acusada injustamente de doble asesinato por el exdetective Reynaldo Guevara

CHICAGO – Este martes la corte del condado Cook desestimó otro caso investigado por el exdetective Reynaldo Guevara.

El caso más reciente es de Madeline Mendoza, una mujer quien pasó 17 años en prisión por un doble asesinato que ella aseguró nunca cometió. Ahora, con la desestimación, tendrá una nueva oportunidad de vida.

“Año nuevo, esperanza nueva. Por fin quiero decir que voy a vivir mi vida, que voy a vivir sin miedo. Sin aplicar para un trabajo y saber que no me van a escoger para ese trabajo, aunque tengo las calificaciones”, comentó Madeline Mendoza.

Madeline y Marilyn Mulero fueron acusadas por el exdetective Guevara de participar en la muerte de dos hombres en el vecindario de Humboldt Park en el año 1992.

Segun la investigación, ambos hombres murieron el mismo día y Madeline y Marilyn estuvieron involucradas.

Sin embargo, este martes el abogado de Madeline comprobó lo contrario.

“Estamos en la corte con nueva evidencia, no solo la corrupción de los detectives, sino cada pieza de este caso. Nueva evidencia que demuestra que Madeline es inocente. Llevamos esa evidencia a la corte y hoy (martes), después de que el estado la revisó, acordaron anular la condena, y el juez lo hizo. El juez anuló la condena, por lo que Madeline ahora tiene un récord limpio”, explicó Joel Flaxman, abogado de Mendoza.

Cabe mencionar que Madeline lleva 13 años desde que salió de prisión y ahora tiene un nuevo objetivo. “Voy a salir con mi carrera porque quiero ser abogada, y voy a ayudar a gente, así como yo, especialmente la gente de color”, comentó Mendoza.

A través de un comunicado, la Oficina de la Fiscal Estatal del condado Cook dijo, en parte, lo siguiente:

“Hoy, el tribunal concedió la petición de la Sra. Mendoza y, en interés de la justicia, los fiscales pidieron al tribunal que anulara la condena. La moción fue concedida por orden del tribunal y el caso fue desestimado”.

Mientras tanto, el abogado de Madeline dijo que con el certificado de inocencia viene una compensación.

A partir de este martes, Madeline forma parte de los varios casos que han sido desestimados por el condado Cook que fueron investigados por el exdetective Guevara.

Por su parte, Marilyn Mulero quien también fue acusada en estos mismos asesinatos y sus cargos fueron desestimados hace unos meses. Mulero nos dijo previamente que solo pide justicia.

“Se siente bien, es una experiencia muy fuerte, casi amargada, pero no me he sentido con rencor, eso se lo dejo en las manos De Dios, pero necesitamos justicia”, expresó Mulero.

Madeline nos comentó que este es un nuevo capítulo en su vida y lo aprovechara al máximo, junto a su familia.