Derrumbe de un toldo en Bronzeville deja 2 heridos

Dos personas resultaron heridas, una de ellas grave, al derrumbarse un toldo en un edificio residencial el sábado por la tarde en el barrio Bronzeville de Chicago, según informaron las autoridades.

El derrumbe se produjo sobre las 12.30 p.m. en el bloque 4400 de South Vincennes, según el Departamento de Bomberos de Chicago.

Una de las víctimas, Dexter Patterson, fue tratado y dado de alta del hospital pocas horas después de que el derrumbe le hiriera a él y a un compañero de trabajo.

"Tengo la bendición de estar vivo", dijo Patterson. "Estoy agradecido de estar vivo porque esa cosa cayó muy pesada, me refiero a grandes ladrillos".

El hombre de 56 años dijo a NBC 5 que estaban trabajando en un edificio cerca de 44th Place y South Vincennes Avenue cuando la fachada se vino abajo, golpeándolo y aplastando a su compañero de trabajo.

"Estábamos añadiendo un nuevo porche en el segundo piso, y todo se vino abajo", dijo.

Pesados trozos de piedra cayeron frente al edificio de Bronzeville. Patterson intentó desesperadamente ayudar a su compañero, pero no pudo.

"Estaba bajo los escombros", dijo. "No podíamos llegar hasta él, intentaba levantarlo. No teníamos personal para llegar hasta él".

Los paramédicos llegaron y llevaron a ambos al hospital. El compañero de trabajo y amigo de Patterson sigue ingresado en el hospital en estado grave.

"Nunca nos había pasado algo así", dijo. "Me asusté. Me asustó de verdad, y entonces le vi ahí abajo: no podía hacer nada por sí mismo".

El Departamento de Edificios de Chicago informó de que se había enviado a un inspector para evaluar los daños y precintar la propiedad. Aunque no está claro qué causó el derrumbe, Patterson da gracias por estar vivo y espera que su compañero de trabajo se recupere totalmente.

"Me sorprende que nadie haya muerto, porque podríamos haber muerto hoy", dijo.