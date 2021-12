Salud Pública de Illinois adopta las nuevas recomendaciones de los CDC para aislamiento y cuarentena

SPRINGFIELD - El Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH) está adoptando la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de reducir la cantidad de días de aislamiento y cuarentena para el público en general.

Los CDC actualizaron su recomendación el 27 de diciembre de 2021 para reducir el tiempo de aislamiento de las personas que dan positivo en la prueba de 10 días a 5 días si no tienen síntomas (que pueden incluir fiebre, escalofríos, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, dolores corporales, pérdida de gusto u olfato) pero debe continuar enmascarando durante 5 días después de que finalice el aislamiento.

Estas recomendaciones se aplican a todas las personas, incluidas aquellas que no están vacunadas o que no recibieron una dosis de refuerzo a pesar de que son elegibles.

Los CDC también recomendaron reducir el tiempo de cuarentena de 10 días a 5 días para aquellos que están en contacto cercano con un caso de COVID-19 y no tienen síntomas, pero las personas deben continuar con la máscara durante 5 días después de que finalice la cuarentena.

Aquellas personas que han recibido dos dosis de Moderna o Pfizer-BioNTech, o una dosis de Johnson & Johnson, así como su refuerzo, no necesitan ponerse en cuarentena después de un contacto cercano con un caso, pero deben usar una máscara durante 10 días después de la exposición. Además, las personas que aún no han alcanzado los seis meses de su segunda dosis para recibir un refuerzo para Moderna o Pfizer-BioNTech, o dos meses para Johnson & Johnson, no necesitan ponerse en cuarentena después de un contacto cercano con un caso, pero deben usar una máscara por 10 días después de la exposición.

Las escuelas deben seguir siguiendo la Guía escolar de IDPH COVID-19 para niños que han recibido la serie de vacunación primaria y no son elegibles para dosis de refuerzo después de los seis meses. IDPH ya adoptó la guía actualizada de los CDC para el personal de atención médica publicada la semana pasada. El personal de atención médica y otros grupos y entornos específicos deben seguir siguiendo sus respectivas orientaciones.

Para las personas que han tenido contacto cercano con un caso, los funcionarios de salud pública recomiendan realizar la prueba el día 5 después de la exposición. Si una persona presenta síntomas, debe ponerse en cuarentena inmediatamente hasta que una prueba negativa confirme que los síntomas no son causados ​​por COVID-19. Las escuelas deben seguir siguiendo la guía escolar IDPH COVID-19. El personal de atención médica y otros grupos y entornos específicos deben seguir siguiendo sus respectivas directrices.

Ambas actualizaciones se producen cuando la variante Ómicron continúa extendiéndose por los Estados Unidos y refleja la ciencia actual sobre cuándo y durante cuánto tiempo una persona es más infecciosa.

Las personas pueden visitar www.vaccines.gov para encontrar un lugar cercano para recibir una vacuna o una dosis de refuerzo. Los lugares de prueba se pueden encontrar en https://dph.illinois.gov/covid19/testing.html , incluida información sobre los días y horas de los sitios de prueba comunitarios gratuitos.