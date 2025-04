Denuncian que ICE estaría usando el servicio postal para rastrear a indocumentados

El servicio del correo postal de Estados Unidos sería la nueva herramienta de ICE para encontrar a inmigrantes indocumentados. Según el diario Washington Post, no solo estaría ayudando a agentes, sino también compartiendo información de cartas y paquetes.

El acuerdo, que se habría alcanzado sin mucho ruido, y según el diario, ya está en marcha. Con esto nace otra preocupación para millones de inmigrantes en todo el país, quienes ahora se preguntan si es seguro o no enviar cartas y recibir paquetes.

Como cada semana, Sergio Avilez llego a esta oficina de correo en Pilsen a recoger su correspondencia. “Sí lo uso porque yo hago envíos a otros países”, dijo.

Avilez dice que se ve a casa enojado tras enterarse que su información estaría siendo compartida con ICE para encontrar inmigrantes indocumentados.

“Y qué tiene que ver ICE, qué tiene que ver a dónde va, a dónde viene, o quién soy o dónde vivo”, se pregunta Avilez.

Según el diario Washington Post, citando dos fuentes familiarizadas con el plan y documentos obtenidos, el servicio de inspección postal estaría ayudando a ICE en operativos de arrestos. Además, agentes de inmigración estarían mirando fotos de paquetes y sobres, tendrían acceso a sistema de vigilancia del correo, a los datos en línea, información de rastreo de paquetes, tarjetas de crédito y datos bancarios de los usuarios para ubicar a indocumentados.

“Quieren ver lo que es público, no están abriendo los sobres, están usando la información por fuera”, explicó Joseph Malouf, abogado constitucionalista.

Además, estarian usando agentes del servicio de inspección postal, una agencia encargada de mantener la seguridad del sistema de correo, que tiene unos 1,700 oficiales, incluyendo 450 policías.

Prueba de esta colaboración con ICE, son imágenes durante un operativo en una discoteca en Colorado Springs, que termino con el arresto de más de 100 inmigrantes indocumentados, donde se vieron agentes con chamarras de la agencia de inpeccion postal.

Pedimos explicaciones al departamento de seguridad nacional. En un comunicado, sin confirmar o negar el acuerdo, un alto funcionario de la agencia dijo:

“Bajo la presidencia de Trump, el departamento de seguridad nacional utilizará todas las herramientas y recursos disponibles para asegurar nuestra frontera y expulsar a los inmigrantes ilegales de nuestro país. La seguridad de los ciudadanos estadounidenses es nuestra prioridad”.

Para la Laura Mendoza de la organización comunitaria Proyecto Resurrección , este acuerdo sería solo otra táctica del gobierno para generar miedo.

“Como inmigrantes vivimos con ciertas limitaciones. El gobierno está usando más herramientas para poner más presión a la comunidad”, dijo Mendoza.

Avilez dice que miedo no le da, pero prefiere que con sus cartas no se metan. “Yo no soy un criminal como para que me anden buscando así”, dijo.

El abogado me dice que no le sorprendería que las cortes intervengan, ya que esta no es la misión que el Congreso le ha dado al servicio postal.

También pedimos una reacción por parte del servicio del correo postal, pero por ahora no hemos recibido respuesta.