Demanda colectiva contra Snapchat: Residentes de Illinois comienzan a recibir cheques

Si recibes un mensaje de texto y/o una carta por correo avisando que tienes dinero como parte de un acuerdo de una demanda colectiva contra Snapchat, no es una estafa: la compañía comenzó a distribuir los cheques a aquellos residentes de Illinois elegibles que presentaron su petición.

Y es que los usuarios de la aplicación de redes sociales que presentaron un reclamo en relación con la demanda informaron haber recibido fondos del acuerdo de $35 millones a partir del lunes. ¿El total? $16.35.

Se esperaba que los cheques se distribuyeran en algún momento antes de principios de febrero, según el bufete de abogados que representa a los demandantes en el caso.

Según el sitio web del acuerdo, la red social está acusada de violar la Ley de Privacidad de Información Biométrica de Illinois (BIPA) al recopilar ilegalmente información biométrica de los usuarios, como rasgos faciales únicos, mediante el uso de características como “Lentes” y “Filtros”, sin su consentimiento.

Se presentó en mayo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

En el centro de las acusaciones se encuentran las funciones de los lentes de Snapchat, que permiten a los usuarios tomar un “snap” y luego seleccionar un lente en particular y modificar sus rasgos faciales con efectos especiales, según documentos judiciales. La demanda afirma que Lenses implica el uso de tecnología para crear un escaneo facial y “crear, obtener y almacenar” los identificadores biométricos únicos de un usuario.

La característica obtuvo la información biométrica de los demandantes sin obtener el consentimiento informado por escrito cada vez que escaneaba sus rostros, alega la demanda.

La Ley BIPA prohíbe que las empresas e instituciones del sector privado recopilen datos biométricos de ciudadanos desprevenidos en el estado o en línea, sin importar dónde se encuentre la empresa. Los datos no se pueden vender, transferir ni comercializar.

A diferencia de cualquier otro estado, los ciudadanos pueden demandar por supuestas violaciones, lo que ha provocado cientos de batallas legales de David y Goliat contra algunas de las empresas más poderosas del mundo.

Si se determina que una empresa violó la ley de Illinois, los ciudadanos pueden cobrar multas civiles de hasta $5,000 por violación, agravadas por la cantidad de personas afectadas y los días involucrados. Ninguna agencia reguladora estatal está involucrada en la aplicación.

El acuerdo de Snapchat Inc. se alcanzó después de que un tribunal no falló a favor de la empresa ni de los demandantes, lo que significa que la plataforma de redes sociales no admitió la culpa.

Dado que BIPA es una ley de Illinois, solo los residentes del estado eran elegibles para recibir un pago.

Pero la fecha límite para que los residentes elegibles presentaran sus reclamos era el 5 de noviembre.

Si bien muchos informaron haber recibido sus fondos mediante depósito directo, aquellos que reciban cheques tendrán 120 días para cobrarlos.