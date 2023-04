Jurado federal comienza a deliberar en juicio de los “4 de ComEd”

El jurado ha comenzado este martes a deliberar el caso contra los "4 de ComEd" quienes están acusados de conspirar para sobornar al expresidente de la Cámara de Representantes de Illinois, Michael J. Madigan, para beneficiar a ComEd.

Las deliberaciones se producen después de seis semanas de juicio. Los miembros del jurado escucharon a unos 50 testigos. Y escucharon un alijo de grabaciones secretas del FBI resultantes de una investigación agresiva que se remonta a 2014 y que apunta al poderoso demócrata del lado suroeste.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Ahora, el destino de cuatro personas quienes alguna vez tuvieron acceso especial a Madigan está en manos de 12 miembros del jurado, quienes considerarán los méritos del caso que puso fin al control récord de Madigan en el poder.

El confidente de Madigan, Michael McClain, la exdirectora ejecutiva de ComEd, Anne Pramaggiore, el excabildero de ComEd, John Hooker, y el expresidente del City Club, Jay Doherty, están acusados de organizar trabajos, contratos y dinero para los aliados de Madigan. Los federales dicen que la conspiración de una década equivalía a un intento ilegal de influir en Madigan a medida que la legislación crucial para ComEd avanzaba en Springfield.

Madigan está acusado de extorsión en una acusación separada y enfrenta un juicio en abril de 2024. Renunció a la presidencia de la Cámara Baja en enero de 2021, dos meses después de que un gran jurado presentara la acusación que desencadenó el juicio actual.

Los miembros del jurado se retiraron para comenzar sus deliberaciones a las 3:01 p.m. el martes después de escuchar aproximadamente ocho horas de argumentos finales. Los argumentos finales fueron hechos el martes, primero por los abogados de Hooker y Doherty, y luego por el fiscal federal adjunto Amarjeet Bhachu, jefe de sección de corrupción pública y crimen organizado.

Bhachu explicó al jurado que no escucharon a los acusados hablar explícitamente sobre sobornar a Madigan en grabaciones secretas del FBI porque “los acusados no eran tan estúpidos. No anunciaron su actividad delictiva en una reunión legislativa en ComEd”.

“No estamos hablando de aficionados aquí”, dijo Bhachu. “No estaban jugando a las damas. Estaban jugando al ajedrez. Y cuando se trataba de ajedrez, el Sr. McClain y los demás acusados eran grandes maestros de la corrupción”.

Bhachu también rechazó el argumento de que ComEd hizo concesiones significativas mientras negociaba los proyectos de ley en cuestión en el caso. Esa legislación llevó a ComEd de una posición financiera "espantosa" en la década de 2000 a ganancias récord en 2022.

“Obtuvieron cientos de millones de dólares a través de este arreglo”, dijo Bhachu. “¿Eso no es suficiente?"

En el centro del caso hay $1.3 millones que los fiscales federales dicen que ComEd pagó a cinco aliados de Madigan a través de varios intermediarios por trabajos sin hacer nada.

Mientras abordaba esa acusación, Bhachu mostró las palabras "Esto no es una taza de café" en una pantalla en la sala del tribunal.

Bhachu dijo a los miembros del jurado que escucharon la “verdad sin adornos” en las grabaciones reproducidas durante el juicio. Y dijo que lo que escucharon en el estrado de los testigos de Pramaggiore y Hooker fue "la explicación post-hoc, después del hecho, para tratar de ocultar y explicar lo que había en las grabaciones".

Finalmente, mientras abordaba la ausencia de Madigan del juicio, Bhachu dijo al jurado que Estados Unidos tiene “uno de los mejores sistemas de justicia del mundo”.

Una de las razones, dijo, es que “las personas en posiciones de poder pueden rendir cuentas”.

“Y sus conciudadanos pueden responsabilizarlos si violan la ley”, dijo Bhachu.

Anteriormente, los abogados de Hooker y Doherty argumentaron que sus clientes, de hecho, no eran delincuentes.

“John Hooker no es un criminal. Es un hombre bueno y decente. Nunca tuvo ninguna intención corrupta. Ni en 2011, cuando acordó pagarle a Frank Olivo y Ray Nice, ni en ningún momento posterior”, dijo Jacqueline Jacobson, abogada de Hooker. “Y es por eso que el caso del gobierno contra John falla desde el principio”.

Jacobson argumentó que “mantener la buena voluntad con un funcionario público no es ilegal”. Dijo que el acceso es clave para ser un buen cabildero, y así es como operaba Hooker.

“Sin acceso, no hay cabildeo, y el cabildeo no es ilegal”, dijo Jacobson.

Jacobson también remarcó los cargos del gobierno, argumentando que Hooker no tuvo nada que ver con el nombramiento de Juan Ochoa en la junta de ComEd, la contratación del bufete de abogados Reyes Kurson y el programa de pasantías de verano.

Michael Gillespie, abogado de Doherty, señaló que Doherty solo aparece en dos de las más de cien cintas grabadas por el FBI y escuchadas por los jurados.

Gillespie también dijo que era responsabilidad de Fidel Márquez haber asignado el trabajo a los subcontratistas, no de Doherty: “No hay duda, absolutamente ninguna duda, era responsabilidad de ComEd y Márquez. Ni una duda.