Declaran no culpable a policía fuera de servicio que inmovilizó a un adolescente en el suelo en Park Ridge

El sargento de policía de Chicago fuera de servicio, acusado de inmovilizar a un adolescente en el suelo en Park Ridge por robar una bicicleta el año pasado, fue declarado no culpable de múltiples cargos este viernes en un juzgado del Condado de Cook.

Michael Vitellaro fue acusado de mala conducta oficial y agresión agravada en relación con un incidente ocurrido el 1 de julio de 2022, cuando un video grabado con un teléfono celular captó el momento en que inmovilizó a un adolescente de 14 años fuera de un Starbucks, después de sospechar que había robado la bicicleta de su hijo.

Un adolescente testificó que él y otros se dirigían a ver una película cuando escucharon una conmoción y vieron a uno de sus amigos en el suelo. El amigo dijo que grabó el incidente porque estaba "impactado" y quería tener "pruebas contundentes" en caso de que "algo malo ocurriera".

Los abogados de la defensa argumentaron que el sargento tenía causa probable en torno al robo y actuó "dentro de la ley", utilizando su entrenamiento policial para intervenir, y afirmaron que Vitellaro creía que ése era su deber como oficial y padre.

Tras la decisión, los abogados que representan a la familia del adolescente que fue inmovilizado emitieron una declaración que decía, en parte:

"Michael Vitellaro escapó de la justicia penal hoy. También evitó un juicio por jurado al ejercer su derecho a un juicio ante un juez, sabiendo muy bien que las probabilidades de un resultado favorable se mejoraron. Sin embargo, no podrá escapar de nuestra búsqueda de justicia en los tribunales civiles, y planeamos llevar a cabo una enérgica persecución para hacer que responda por sus actos".

En los videos del incidente, se puede escuchar a Vitellaro diciendo a la policía que su hijo llamó a su esposa para decirle que le habían robado la bicicleta en la biblioteca. Vitellaro dice que condujo para recoger a su hijo y ambos salieron a buscar la bicicleta cuando un amigo les informó que estaba afuera de Panera Bread.

Vitellaro le cuenta a un oficial que, dos minutos después, vio a un adolescente montado en la bicicleta, a punto de pedalear, cuando salió de su auto, se acercó y lo agarró por la muñeca. Vitellaro le dice al adolescente: "te robaste la bicicleta de mi hijo". Le cuenta a la policía que el adolescente, identificado solo como J.N., cayó de la bicicleta antes de que él lo inmovilizara utilizando una técnica llamada "barra de brazo".

Vitellaro dice que soltó a J.N. porque se preocupó cuando sus amigos comenzaron a rodearlo.

"No quería que me patearan en la cara", le dice Vitellaro a un oficial en el video. "No quería ser atacado".

Vitellaro, quien todavía es miembro de la Policía de Chicago, fue despojado de sus poderes policiales en agosto de 2022. Ha estado de licencia desde febrero de 2023.

Una recomendación de la Oficina Civil de Responsabilidad Policial está bajo revisión, según la policía de Chicago.