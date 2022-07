Oficial que disparó y mató a Anthony Álvarez será suspendido, y no despedido, de su trabajo

CHICAGO – La Junta de la Policía de Chicago decidió este jueves de no despedir al oficial Evan Solano, quien disparó y mató a Anthony Álvarez, de 22 años, durante una persecución a pie en Portage Park en marzo de 2021.

Esta entidad dijo no encontrar fallas en el uso de fuerza letal por parte del oficial Solano. Cabe mencionar que la Junta de Policía de Chicago es una entidad civil independiente que decide los casos disciplinarios de la policía.

Dicha decisión surgió luego de que la Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA, por sus siglas en inglés) recomendara el despido de Solano.

Tanto la junta como el superintendente de la policía creyeron que Solano siguió el protocolo según las instrucciones del momento, por lo que la junta aprobó una suspensión de 20 días.

“Respetamos el proceso, pero no estamos de acuerdo con la decisión final presentada por la revisión de un miembro. Creemos que este caso merecía una audiencia probatoria completa ante toda la Junta de Policía y se justifica una revisión de las reglas que rigen este proceso. Las partes afectadas y los residentes de la ciudad de Chicago merecen que se presenten todos los hechos y las pruebas en una audiencia pública completa”, declaró Andrea Kersten, administradora principal de COPA.

COPA publicó una declaración en la noche de este jueves en el cual sostuvo las siguientes acusaciones contra el oficial Solano, tal y como fue indicado en la opinión de un miembro de la Junta de la Policía de Chicago:

No activar su cámara corporal en violación de la Orden Especial de Cámara Corporal (S03-14)

No cargar correctamente su arma de fuego en violación de la Directiva Uniforme y de Propiedad (U04-02(II)(H))

Disparar su arma de fuego en o en dirección a Anthony Álvarez en violación de la Orden General G03-02

Actuar de manera inconsistente con su entrenamiento bajo el Boletín de Entrenamiento de Persecución a Pie (ETB 18-01) cuando decidió participar en una persecución a pie

Actuar de manera inconsistente con su entrenamiento bajo el Boletín de Entrenamiento de Persecución a Pie (ETB 18-01) cuando decidió continuar en una persecución a pie

Mientras tanto, COPA en su declaración encontró las siguientes acusaciones exoneradas e infundadas, respectivamente:

Detención y/o captura de Anthony Álvarez sin justificación

No permanecer separado y evitar cualquier contacto o comunicación con el oficial Encarnación en violación de la Orden General G03-06(VII)(A)(2)

“COPA respalda firmemente su investigación, hallazgos y recomendación de disciplina de los oficiales Evan Solano y Sammy Encarnación en este incidente”, leyó la declaración.

La oficina agregó que “en base a nuestra investigación, COPA encontró que la preponderancia de la evidencia en este caso muestra que el Sr. Álvarez estaba tratando de huir sin el uso de la fuerza y ​​no respalda que sus acciones pudieran causar la muerte o daños corporales graves”.

A continuación, te compartimos la declaración completa de COPA y de su administradora principal, Andrea Kersten, sobre sus hallazgos en la investigación sobre la persecución y muerte de Álvarez y la opinión de la Junta de la Policía de Chicago:

“COPA reconoce los riesgos que enfrentan los miembros del Departamento cuando persiguen sujetos que portan armas de fuego y que estas circunstancias requieren que los oficiales tomen decisiones en una fracción de segundo, en circunstancias que son tensas, inciertas y que evolucionan rápidamente, sobre la cantidad de fuerza que es necesaria en una determinada situación. No obstante, la política del Departamento no permite que los miembros del Departamento usen fuerza letal en un sujeto que huye con un arma de fuego en ausencia de una amenaza inminente, que el Sr. Álvarez no planteó aquí”.

“En nuestra ciudad y debido a la larga historia de desconfianza en nuestros sistemas de gobierno, cada incidente que resulte en la muerte de alguien a manos de las fuerzas del orden público debe dar lugar a una audiencia probatoria completa”, dijo la administradora principal de COPA, Andrea Kersten. “No se trata de ganar o perder, sino de que se presenten hechos, pruebas y testimonios ante el Pleno de la Junta de Policía antes de que se determine una decisión final. Respetamos el proceso, pero no estamos de acuerdo con la decisión final presentada por la revisión de un miembro. Creemos que este caso merecía una audiencia probatoria completa ante toda la Junta de Policía y se justifica una revisión de las reglas que rigen este proceso. Las partes afectadas y los residentes de la ciudad de Chicago merecen que se presenten todos los hechos y las pruebas en una audiencia pública completa”, agregó Kersten.

“El Informe resumido de la investigación (SRI, por sus siglas en inglés), que resume nuestros hallazgos y recomendaciones para la disciplina, se publicará y publicará en nuestro sitio web tan pronto como el Departamento notifique a los oficiales involucrados con la disciplina restante. Como agencia de supervisión de la policía civil de Chicago, COPA está obligada a demostrar nuestro compromiso con la objetividad, la integridad, la transparencia y la acción rápida al responder a la mala conducta”.