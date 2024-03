Decisión 2024: Telemundo Chicago y NBC Chicago harán cobertura especial en las elecciones primarias

Telemundo Chicago y NBC 5 Chicago llevarán a cabo la cobertura electoral ‘Decisión 2024 / Decision 2024’ este martes 19 de marzo, que incluirá un especial exclusivo de tres horas en horario estelar en el canal de streaming 24/7 de NBC Chicago.

Los presentadores de noticias de NBC Chicago y Telemundo Chicago, Mary Ann Ahern, Marion Brooks y Alfonso Gutiérrez, serán los encargados de liderar la cobertura junto a numerosos expertos invitados políticos locales y nacionales.

La extensa cobertura en el canal de streaming NBC Chicago News en horario estelar de 7:00 pm a 10:00 pm, analizará y entregará resultados

electorales en tiempo real para las carreras más importantes de ciudades, condados y estados, y proporcionará los últimos resultados electorales presidenciales a nivel estatal, además de ofrecer conferencias de prensa de candidatos en vivo y mucho más.

La presentación especial exclusiva de cobertura de las elecciones primarias de Illinois en el canal de streaming NBC Chicago News estará disponible a través de las siguientes opciones:

· Canal de streaming, NBC Chicago News– NBC Chicago News

(NOTA: El canal de streaming 24/7, NBC Chicago News, también está disponible en Peacock, Roku, Samsung TV Plus, Amazon Fire TV, Xumo Play, Google Play, Freevee, TCLtv+ y Local Now.)

·NBCChicago.com – NBCChicago.com/WatchNow

·NBC Chicago app – NBC Chicago app

·NBC Chicago “canal de YouTube” – NBC Chicago - YouTube

·TelemundoChicago.com – Noticiero Telemundo Chicago - EN VIVO

·Telemundo Chicago app – Telemundo Chicago app



Además de ofrecer las últimas noticias del día de las elecciones en NBC 5 News y Noticiero Telemundo Chicago durante la mañana, la tarde y las primeras horas de la noche, las ediciones de las 10:00 pm de ambos noticieros (con Allison Rosati y Stefan Holt de NBC 5 y Alfonso Gutiérrez y Zully Ramírez de Telemundo Chicago) brindará a los espectadores un resumen del día de las elecciones con los resultados detallados de la carrera de los candidatos y los recuentos clave de los referendos en toda la ciudad y el estado, además de entrevistas a los candidatos y análisis con expertos posterior a la contienda.

“Desde las próximas elecciones primarias de Illinois hasta las convenciones RNC y DNC de este verano y las muy esperadas elecciones presidenciales de noviembre, 2024 se perfila como uno de los años electorales más importantes en la historia de nuestra ciudad y nación”, dijo Sally Ramírez, vicepresidenta senior de Noticias, NBC Chicago/Telemundo Chicago. “Es nuestra

responsabilidad brindarles a nuestros espectadores la información que necesitan para tomar decisiones importantes. Destacaremos a los actores clave, las cuestiones en juego y la importancia de su voto”, dijo Ramírez.

“Nuestro canal de streaming 24/7, 'NBC Chicago News', servirá como la plataforma ideal para nuestras audiencias en las próximas elecciones primarias de Illinois, además de la cobertura actualizada de la noche de las elecciones en nuestros sitios web, aplicaciones y redes sociales”, agregó Lisa Balde, vicepresidenta de medios digitales de NBCUniversal Local Chicago. "Nuestra

misión es servir a nuestros espectadores, dondequiera que estén, y nos complace poder ofrecer nuestra cobertura política durante todo el año en todas nuestras plataformas", comentó Balde.

La cobertura de las elecciones primarias de Illinois de NBC 5 Chicago y Telemundo Chicago incluye las siguientes contiendas/referendos que serán cubiertos por los los reporteros:

·Fiscal del Estado del Condado de Cook (Christian Farr, Regina Waldroup, Raúl

Delgado)

·Distrito 4 (Iris Berríos)

·Distrito 7 (Evrod Cassimy)

·Distrito 12/Junta Electoral (Charlie Wojciechowski)

·Primarias presidenciales (Patrick Fazio)

·Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (Lexi Sutter, Mariana Reyes)

·Big Board Races (Kate Chappell)

·Noticias electorales del día (Natalie Martinez)

Otros aspectos destacados del día de las elecciones primarias de Illinois en las plataformas digitales de NBC Chicago y Telemundo Chicago incluirán:

·Cobertura de noticias de última hora y análisis de expertos.

·“Alertas automáticas” que ofrecen noticias de última hora y anuncios proyectados/oficiales para los ganadores de la carrera presidencial y las principales contiendas de Illinois.

·Resultados en tiempo real para las mejores carreras en todo el estado.

·Videos de discursos de aceptación/concesión de los candidatos.

·Blog en vivo durante todo el día y la noche con seguimiento de las últimas actualizaciones, incluidos totales de votos, experiencias de encuestas de votantes en toda el área de Chicago y más.

·También se brindará una cobertura ampliada en las redes sociales durante todo el día y la noche a través de X (Twitter) (@nbcchicago) & @TelemundoCHI),TikTok (@nbcchicago & @telemundochicago44), Facebook (@nbcchicago & @telemundochicago), junto con “Sights & Sounds” con fotos y videos en Instagram e Instagram Stories (@nbcchicago & @telemundochicago).

Antes de las elecciones primarias de Illinois, se insta a los espectadores a consultar las “Guías para votantes” de NBC Chicago y Telemundo Chicago, que contienen información útil y consejos que incluyen cómo registrarse para votar, las principales contiendas para seguir, centros de votación locales y horarios de apertura y cierre, “quién está en su boleta” y mucho más.

Enlaces de la Guía para Votantes a continuación

·Telemundo Chicago: Primarias de Illinois de 2024: comienza la votación anticipada en varios condados – Telemundo Chicago

·NBC Chicago: Early voting, voter registration and more: A guide to the Illinois primary election – NBC Chicago.