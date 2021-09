Decía “Maderna”: acusan a mujer de Oak Lawn de usar una falsa tarjeta de vacunación en Hawaii

Una mujer de los suburbios de Chicago fue arrestada y acusada de usar una tarjeta de vacuna falsa que tenía la palabra Moderna mal escrita, para supuestamente evitar una cuarentena obligatoria en Hawaii.

Chloe Mrozak, de Oak Lawn, fue acusada de usar documentos de vacunación falsificados y fue detenida en el Departamento de Policía de Honolulu, según los registros judiciales.

Una investigación sobre la prueba de la vacuna de Mrozak comenzó el 23 de agosto cuando un administrador del Programa de Viajes Seguros del estado puso en alerta su tarjeta de vacunación y señaló que su hotel no podía confirmar su reserva, declaró el agente especial Wilson Lau del Departamento del Fiscal General en una denuncia penal.

Según Lau, Mrozak presentó una tarjeta de vacunación de los CDC supuestamente falsa a un inspector en el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye. Sin embargo, el evaluador no confirmó la reserva de hotel de Mrozak antes de que ella se fuera, y el hotel en el que ella dijo que estaría no tenía reserva a su nombre.

Los funcionarios también notaron que su tarjeta tenía mal escrita la palabra Moderna y decía "Maderna". Además indicaba que la dosis había sido administrada por la Guardia Nacional en Delaware.

Las autoridades dijeron que intentaron comunicarse con Mrozak en su hotel y a través de la información que proporcionó durante su revisión, pero no pudieron. Luego se comunicaron con el departamento de salud del estado de Delaware, donde un funcionario del departamento de inmunización dijo que el estado no había estado administrando vacunas con tropas de la Guardia Nacional y no tenía registro de la vacunación de Mrozak.

Mrozak fue arrestada el sábado cuando llegaba al aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta a casa con su hermana, según la denuncia. En ese momento, le dijo a Lau que en realidad había recibido su vacuna en el consultorio de su médico y que la había pagado.

Finalmente fue detenida y su fianza se fijó en $ 2,000, dijeron las autoridades.

La oficina del Fiscal General en Honolulu confirmó que Mrozak fue arrestada el sábado "por violar la Proclamación de Emergencia del Gobernador de Hawaii al intentar eludir el requisito de cuarentena del estado, presentando una tarjeta de vacunación falsificada". La oficina dijo que no pudo pagar la fianza y fue puesta bajo custodia en espera de una comparecencia ante el tribunal que tuvo lugar el lunes.

"Todos deben saber que falsificar las tarjetas CDC es un delito federal y, en algunos estados, es un cargo estatal separado. En Hawaai, usar pruebas falsificadas de pruebas o documentos de vacunación para viajar al estado es un delito menor que conlleva una multa de hasta $5,000 y / o encarcelamiento de hasta un año por cada cargo. Nuestro departamento procesará estos delitos en la mayor medida prevista por la ley", indicaron las autoridades.

A Mrozak le fue asignado un defensor público y hasta el momento Telemundo Chicago y NBC Chicago no han podido contactarle para recoger sus comentarios.